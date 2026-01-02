「那魯one...那魯two...那魯7-11」 A-Lin跨年急智哼唱洗腦全網！原唱現身了

A-Lin今年在台東跨年晚會帶來許多精彩演出，其中主持功力自然又幽默，被網友讚爆。（台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》話題不斷，其中「天生歌姬」A-Lin一段即興清唱意外成為最大亮點。她在串場時被歌迷點唱〈娜魯灣情歌〉時，突然腦洞大開，唱出另一首「那魯one、那魯two、那魯three……那魯7-11」的超ㄎ一ㄤ金句，瞬間引爆全場笑聲。對此，原唱人于立成也發聲了。

這段插曲發生在張惠妹與A-Lin率領群星準備合唱〈三天三夜〉前，等待樂器架設之際，兩人即興清唱撐場，當時台下有歌迷點歌想聽〈娜魯灣情歌〉，A-Lin立刻反應，唱出第一句「那魯one」，正當阿妹也準備一起合唱時，A-Lin則繼續唱「那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven！」急智幽默應對逗樂現場觀眾。

那魯one原曲究竟是什麼？

不少眼尖網友則挖出，A-Lin唱的「那魯one、那魯two」其實不是憑空出現，而是來自歌手「大山」于立成2005年的作品〈一家人〉。歌詞中原本就有「那魯one、那魯two，那魯three four five」，只是A-Lin一路唱到「Seven Eleven」重現網路迷因，讓原版歌詞瞬間升級成跨年限定版本。

原唱現身大方回應

對此，于立成立刻在社群平台幽默回應，笑稱「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以因為她而多出那麼一些。」他也提到巧合之處，〈一家人〉推出的那一年，正好是A-Lin出道的第一年。

