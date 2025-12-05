即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍台北市長蔣萬安，將挑戰2026年市長連任，至於同黨台北市副市長李四川，近日因表態願意登記新北市長黨內登記初選，也受到外界關注。對此，台北市議員汪志冰今（5）日下午在總質詢時，除將充滿吉祥物的白蘿蔔、蔥、蒜、粽子送給2人，並送他們分別2副春聯，預祝兩人當選；值得注意的是，當李四川抽到「好彩頭」與「包中」春聯時則喊出「志冰好彩頭」和「汪志冰議員包中」，使對方也不禁笑出來。

蔣萬安今日下午前往議會接受議員們備詢；汪志冰質詢前還先請李四川一同站在備詢台，她表示，蔣萬安毫無疑問接下來要競選連任，送上「任重道遠」，而李四川則是有表達過一定會登記參選，則送上「眾望所歸」。

廣告 廣告

同時，汪志冰喊話，自己僅代表台北市民準備很多吉祥物要送給2人，隨後，她就順勢提著放著白蘿蔔、蔥、蒜、粽子的提籃要送給2人，李四川見狀則笑說「市長比較辛苦，市長比較需要」。

此外，汪志冰也準備4副春聯，蔣萬安、李四川則各拿2副，蔣萬安打開第一副喊出「穩操勝算」後還向汪志冰喊出「恭喜汪志冰議員！」，使得汪志冰哈哈大笑表達感謝，現場更是給予掌聲；當蔣萬安展開第二副「從從容容」的春聯後，就喊「我們台北隊都從從容容」。

快新聞／蔣萬安

台北市議員汪志冰（中）送市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）吉祥物與春聯。（圖／擷取自台北市議員YT直播）

至於，李四川先抽到「好彩頭」更喊「志冰好彩頭」，汪志冰則笑說「請不要一直想轉嫁在我身上」；不過，當李四川展開第二副的「包中」春聯時仍喊「汪志冰議員包中」，現場又給予掌聲，相關畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／那麼有自信？藍營議員送蔣萬安、李四川「吉祥物、春聯」祝當選

更多民視新聞報導

柯黃同框直播！吳靜怡酸：永遠只是「太陽下」的主席

小紅書遭封鎖1年！閩南狼喊：限制言論自由是中共的平台

藍委推鞭刑嚇阻性侵、虐童 鄭運鵬揭1隱憂：改革不是靠別人身體

