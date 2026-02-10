「那一刻，我死了！」夫外遇，她痛捨36年婚姻…上健身房、學紫微斗數，60歲圓夢作自己





夏日午後，Silvia像一陣疾風走了進來，削肩上衣露出她結實的二頭肌，一坐下便忙不迭翻出手機相簿，秀出才練不到2個月就成功的引體向上成果。60歲的她燦爛如花，讓人難以想像僅僅1年前，她仍深陷憂鬱，掙扎著離開因第三者介入而走味的婚姻。

「去年9月，我結束了近36年的婚姻。我不是要討拍，是為了給現在仍為婚姻所困的朋友知道，如果這段關係讓自己痛苦，真的要好好思考自己要什麼？」Silvia輕啜一口茶，淡淡地說。

她與前夫相識於年少，友達6年才升格戀人，但交往4天，前夫就認定她，稟告母親：「我帶妳未來的媳婦來吃飯！」婚後她一邊工作，一邊備孕，卻沒料到因罹患遺傳性僵直性脊椎炎，在求子路上吃盡苦頭。

歷喪兒痛共扶持，多次流產才擁2女

「我第一次懷孕就流產，好不容易再懷孕，女兒1個半月大就沒呼吸，走了。」事發前，前夫正好要到歐洲出差，眾人勸她趁著產假結束前跟去，寶寶就交給擔任專業褓母的媽媽看顧。

她從沒想過，在機場無心脫口的一句話：「來～媽媽抱最後一次」，竟一語成讖，女兒在睡夢時猝逝，發現時已沒有呼吸，而當時她人在國外，竟無法親見最後一面。「我有3年時間不能走出傷痛，只要碰到她出生、過世的日子，就躲在房間裡哭…。」

夫妻倆遭遇椎心喪兒之痛，一路相扶走過，為了擁有親生骨肉，她一度辭掉工作，專心調養，卻不斷懷孕又流產。直到32歲終於產下大女兒，「那是我第11次懷孕，終於生了！」

驚喜的是，長女1歲半時她意外有孕，但未足7個月就出血，小女兒29週大早產，體重僅1080公克，連喝個奶都會缺氧。由於孩子的爸常出差，她經常是手上抱一個、一手牽一個，奔波在醫院、早療機構之間。但她悉心照料，小女兒不但健康長大，更已大學畢業、有份好工作。

回憶這段艱辛，Silvia不禁哽咽，她說每次失去孩子都很傷心，但有次手術時，護士卻不明就裡，一進來就罵：「妳為什麼不生？為什麼要把孩子拿掉？」讓她不禁委屈大哭，「這些事情（發生時），男人只在外面等，他不知道妳經歷的痛苦…。」

▲疫情前Silvia與前夫赴美旅遊，當時以為女兒畢業了，夫妻倆可以好好計畫退休生活，還買了預售屋當養老宅。

曾以為能相扶到老，前夫卻外遇

正因幸福得來不易，她備極呵護，50歲那年因陪伴小女兒考高中，選擇提早退休。「我小時候爸媽感情不好，晚上回家也不一定能看到他們，所以我一直有個夢想，希望先生、孩子回家時有一桌熱騰騰的飯菜吃，雖然沒法在工作上發揮，但滿足了我這一塊（夢想）。」

隨著兩個女兒大學畢業，他們買了預售屋、打算當退休後的養老宅；婚變前那年中秋，他們還在公司晚會合唱莫文蔚的《當你老了》，「我以為我們可以相扶到老…。」沒想到此後一切卻變了樣，擔任高階主管的前夫與小18歲的女同事搞曖昧，當時雖未逾越身體界線，卻早在精神上出軌。

Silvia苦笑說，做了30多年的夫妻，怎會不知枕邊人有異樣？一開始，前夫還會解釋、道歉，後來坦承不諱。「過去我一直相信另一半，我們連手機密碼都一樣，根本沒在提防！怎知他臨老入花叢，完全無法清醒。」最心寒的是，Silvia曾要前夫用她名字立誓，對方卻毫無顧忌當面說謊，「那一刻，我死了！」

她坦言，此前仍對婚姻抱持期望，甚至還要求一起去做諮商，「我曾問他，如果只是談得來的同事，為什麼要斷會這麼難？」幾次諮商過後，前夫終於承認：「不管怎麼切割，這個人在我心裡佔有一個位置，永遠不會消失。」

「你無法割捨，那我願意讓出來，但是他為了形象不肯（離婚）。甚至說他們還沒深入交往，萬一不適合，那離婚不就是種冒險？」等待2年終究喚不回枕邊人，這段糾葛不清的三人關係，才在Silvia堅持離婚下告終。

▲走出離婚的陰霾憂鬱，現在的Silvia如蝴蝶破繭重生。（圖／郭美懿攝）

走出失婚陰霾，與自我和解

顫聲談起那一刻，Silvia還是紅了眼眶，「我當下百感交集，30、40年的感情，心是很痛的；但這2~3年來他對我的不尊重和折磨，我在婚姻裡吃了這麼多苦，得到的是這樣…。」

親手終結假面婚姻，不只親友詫異，連老父也無法諒解，甚至發訊息給前女婿：「我為我女兒的任性道歉。」前夫更不認外遇，對外宣稱：「都是她憂鬱症，自己胡思亂想！」

「其實我在離婚後，好幾個月都走不出來，開始上重訓、心理課程，才逐漸跟自己和解。」Silvia說，關照內心才發現，過去縮在家裡，很難得到自我滿足，「我需要前夫對我多一點關心、肯定一點，才會覺得自己有價值。」

過去先生出差，她總要媽媽來家裡陪睡，不然就是回婆家住，「以前我很怕一個人，現在卻覺得一個人好自在！現在要跟別人睡才是問題，幹嘛要找一個人來綁住自己？」Silvia笑說。

▲離婚後2個月，Silvia開始上健身房，短短幾個月就練出緊實肌肉。

▲Silvia對音樂頗有興趣，打手碟也是離婚後的新嘗試。

不再隱忍屈就，60後圓夢作自己

「人生有很多夢，年輕時因為家庭狀況不好，不能去完成，後來有了小孩沒法圓夢，況且這些事另一半也不見得認同。」過去她曾希望前夫每周幫忙帶孩子一晚，讓她能出門上課喘息，卻被一句「你又用不到」直接打回票。

前夫也常對外嘲諷她是「柴耙」（台語醜稱妻子卑賤、潑婦），甚至當Silvia自掏腰包給前夫買結婚紀念日禮物時，他亦冷回：「你的錢？你有錢嗎？」

「過去我都願意忍，但隱忍到最後，他根本不把我當一回事，假如不再為自己爭取，真的白活了！」Silvia淡然說道，人生這麼長的時間，重心都在別人身上，60歲再不滿足自己，「我還有多少機會？」

離婚後，她上健身房、打手碟、學紫薇斗數，也參加戲劇工作坊，「每一次有新的體驗，能量就增加了！」也因在熟齡社團中分享心路歷程，讓不少面臨同樣問題的網友們求問：「姐，你到底是怎麼走出來的？」

「看到問題，不要逃避，那只會讓自己更糾結、更混亂、更痛苦；聽聽自己的心，會知道答案是什麼。」此刻她笑得粲然，用一句話鼓勵仍受困在感情枷鎖中的人：「當你可以給自己足夠的愛與能量時，你就會如破繭而出的蝴蝶，自在生活。」

