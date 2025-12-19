那一夜他們救了很多人！恐攻男張文闖誠品南西 櫃姐急拉人躲倉庫 美食街推車當盾牌

27歲男子張文19日晚間在台北市中山區隨機攻擊路人，警方獲報後立即趕往現場逮人，張文最終墜樓身亡。圖／陳建勳攝

桃園男子張文19日下午先是在北捷台北火車站地下街丟擲多枚煙霧彈造成恐慌並趁機刺殺一名男子，之後轉往捷運中山站商圈進行無差別砍殺，甚至闖入誠品南西店企圖造成更嚴重的傷亡，最終此案共釀成4死慘劇。不少現場民眾事後在網路上回顧此事仍心有餘悸，有人說自己躲在倉庫，也有人表示被櫃姐拉到試衣間躲藏，都是幸好店員機警立刻做出反應，保下不少人的安全。

27歲通緝犯張文19日傍晚不到6點抵達捷運中山站商圈時，正是人潮最多的時候，根據現場民眾拍攝到的畫面，他先是在馬路上投擲多枚煙霧彈，接著就持刀往一旁的誠品南西店走去，先是刺殺一名在等紅綠燈的白衣機車騎士，接著突然加速往一旁人群衝過去，企圖砍殺更多人，之後闖入誠品南西店內。

此時位於誠品南西店一樓的星巴克在煙霧瀰漫的第一時間立即讓路人入內躲避，並拉下鐵門。而誠品南西店美食街員工在Threads上表示，張文闖入時，他們先聞到煙味，再來聽到很多尖叫聲，因此各櫃位人員第一時間一起把美食街的客人疏散掉，麥當勞更是直接把捲門拉下來，有人拿著推車當盾牌武器，眾人盯著入口處慎防兇嫌會下樓，當下完全感覺不到害怕，只想著「如果（兇嫌）往B1走 我們這些員工跟用餐的客人到底怎麼跑」。也有4樓的櫃姐指出，事發當下剛好在梯間補貨，接到店長電話要求他好好躲在倉庫裡，但因為看到外面有其他逃亡的消費者，雖然害怕到在發抖，但仍然趕緊叫客人一起躲到倉庫內。

當時正在誠品南西店3樓的民眾則事後在Threads上感謝pizza餐廳的店員，指出當時看到3名學生邊跑邊喊有人拿刀，一旁的餐廳不但立刻讓民眾躲進去，通知保安後還拿著掃把站在最前面，企圖保護民眾。另一位網友則說，當下本來企圖往留下跑，但立刻被櫃姐拉進試衣間，提醒亂跑不安全，不到30秒就聽到外面有大力奔跑的腳步聲並伴隨煙硝味，「嚇到差點沒哭出來，我只能壓著布簾，安慰旁邊的女生說 等等就可以出去了」。

社群平台上不少民眾都分享當下受到誠品南西店店員的保護，直言「南西誠品裡的店員都是勇者，謝謝你們鎮定的指揮大家逃生路線」。

這一夜的遭遇令眾人驚魂未定，誠品南西店宣布20日暫停營業一天，表示「衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



