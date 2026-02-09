《那一天，我走進熊山》入選「好書大家讀」

《那一天，我走進熊山》，邀請金鼎獎童書作家王文華老師執筆，傳遞保育知識，引導孩子同理與尊重自然。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

林業及自然保育署台中分署與親子天下公司合作出版《那一天，我走進熊山》兒童讀本，入選「好書大家讀」文學讀物B組推薦圖書，獲得專家學者與閱讀推廣單位的肯定。

《那一天，我走進熊山》是台中分署首次嘗試文字讀本形式呈現的作品，以孩童視角出發，透過人與黑熊之間溫暖有趣的互動故事，黑熊保育理念自然融入家庭與校園，全書兼具故事性與教育意義。

台中分署表示，台灣黑熊族群數量逐漸上升，活動範圍向淺山地區擴張，人熊相遇事件也日益漸增，如何與黑熊和諧共處，成為全民都需面對課題。

分署出版《那一天，我走進熊山》，邀請金鼎獎童書作家王文華老師執筆，透過溫暖細膩的文字與圖像，帶領讀者走進台灣黑熊與人共同的生活環境，認識山林生態與野生動物面臨的挑戰，傳遞保育知識，引導孩子同理與尊重自然。

入選「好書大家讀」推薦圖書，多位兒童文學、教育與閱讀推廣等各領域專家共同評選，是國內歷史悠久、嚴謹具指標性的優良少年兒童讀物選書機制，長期作為家長、教師與圖書館選書的重要參考。