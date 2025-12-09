邦交國可望+1？宏都拉斯大選親台派領先 趙怡翔曝「台灣外交原則」

記者劉秀敏／台北報導

宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉（左）與納斯拉亞（右），兩人立場偏親台。（圖／翻攝自兩人臉書）Salvador Nasralla,Nasry Asfura

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但開票一個多星期仍未產生結果，目前已開出的選票中，領先的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）均為親台立場，外界推測無論誰上台，宏國都可望與台灣復交。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9）日接受廣播節目專訪時表示，這部分外交部已經出面說明，會仔細觀察後續政治發展，不過台灣有個原則，就是可以協助國家發展而不是發錢。

趙怡翔今日上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻問及，宏都拉斯大選中，領先的兩位候選人都是親台立場，是否可能增加邦交國？

趙怡翔表示，兩位候選人都比較屬於右派，過去跟台灣有交情，至於是否真的會復交，其實外交部已經出面說明，還會仔細地去觀察後續的政治發展。不過，宏都拉斯也好、其他邦交國也好，很多邦交國跟中國建交之後，無論政府、民眾都很後悔，因為中國提的承諾根本沒有兌現。

周玉蔻追問，如果對方向我方要錢怎麼辦？趙怡翔則說，台灣有一個原則，過去他在外交部就看得很清楚，就是台灣可以協助的事情不是發錢，而是協助國家發展，例如農業、技術、產業、教育都可以，但不要說把錢送給對方，「這就是為什麼現在各國看到中國就覺得說，有點懷念台灣，因為台灣做的是實質的事情、實際的事情。」

