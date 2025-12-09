邦交國可望+1？宏都拉斯大選親台派領先 趙怡翔曝「台灣外交原則」
記者劉秀敏／台北報導
宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但開票一個多星期仍未產生結果，目前已開出的選票中，領先的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）均為親台立場，外界推測無論誰上台，宏國都可望與台灣復交。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9）日接受廣播節目專訪時表示，這部分外交部已經出面說明，會仔細觀察後續政治發展，不過台灣有個原則，就是可以協助國家發展而不是發錢。
趙怡翔今日上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻問及，宏都拉斯大選中，領先的兩位候選人都是親台立場，是否可能增加邦交國？
趙怡翔表示，兩位候選人都比較屬於右派，過去跟台灣有交情，至於是否真的會復交，其實外交部已經出面說明，還會仔細地去觀察後續的政治發展。不過，宏都拉斯也好、其他邦交國也好，很多邦交國跟中國建交之後，無論政府、民眾都很後悔，因為中國提的承諾根本沒有兌現。
周玉蔻追問，如果對方向我方要錢怎麼辦？趙怡翔則說，台灣有一個原則，過去他在外交部就看得很清楚，就是台灣可以協助的事情不是發錢，而是協助國家發展，例如農業、技術、產業、教育都可以，但不要說把錢送給對方，「這就是為什麼現在各國看到中國就覺得說，有點懷念台灣，因為台灣做的是實質的事情、實際的事情。」
更多三立新聞網報導
真的沒看過林佳龍、吳釗燮吵架 趙怡翔駁放話傳言：彼此合作非常愉快
批國安團隊太年輕！民進黨反嗆謝龍介年齡歧視：凡事看藍綠眼界會受限
趙怡翔任國安會 「正妹接班人」劉品妡表態參選九合一：可叫我新學妹
趙怡翔辭議員轉戰國安會副秘！首發聲宣布：交棒「她」傳承選區服務
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 292
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 134
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 12
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 32
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
總統稱中華民國入憲有助團結 鄭麗文籲「廢除台獨黨綱」
[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」
即時中心／林韋慈報導日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 22
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
批台灣是"極權國家" 應曉薇女兒澄清:誇飾說法
政治中心／綜合報導被視為一級戰區的中正萬華選區，藍綠白誰來出戰引發關注，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近來頻現身鏡頭前，傳出有意接棒，不過日前她在短影片上，談及小紅書被限流一事，稱台灣是極權國家引發網友撻伐，即便她急忙澄清是誇示形容，似乎也難止輿論。台北市議員應曉薇女兒應佳妤（12.06）：「關於2026佳妤動向，我想選與不選都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」被視為要接棒母親替藍營出戰中正萬華選區的政二代應佳妤，對於明年到底要不要參選，話說的曖昧，不過對於小紅書因涉及詐騙又不配合調查，遭到內政部下令封鎖一年，她卻把自己國家說得很難聽。中國軟體小紅書遭我國內政部限流，應佳妤批台灣是「極權國家」。 台北市議員應曉薇女兒應佳妤：「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN。」民眾：「極權國家我覺得還好，就是都可以自由發表自己的意見，沒有那跟極權國家應該沒什麼關係，我覺得那是小紅書的問題，我覺得兩個不太相干。」脫口台灣是集權國家，結果挨轟，應佳妤趕緊澄清是誇飾形容，不是認為台灣真的成為極權國家，不過網友似乎不買單，留言大酸把隨意造謠說誇飾，那你還想選極權國家的市議員，黨內可能對手則是輕輕帶過。中正萬華議員擬參選人（國）李孝亮：「作為一個有自信的民主國家，我們應該要廣泛吸收不同資訊，接納社會不同的聲音，這樣才是真正民主國家的典範。」中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「我想她是為了要結合時事議題，然後來發揮她的外表亮麗，然後會像中國的網紅一樣，會忽然間爆紅，吸睛度十足但是創意待加強。」2026中正萬華選戰，藍綠白有望上演三大金釵對決。（圖／民視新聞）中正萬華向來被視為一級戰區，綠營已經有多位新人表態參選，外界甚至關注藍綠白有望上演三金釵對決，馬郁雯力拚民進黨初選，國民黨則因應曉薇被停權，交給女兒應佳妤接棒，民眾黨有發言人吳怡萱，戰況空前激烈。原文出處：批台灣是極權國家 應曉薇女兒澄清「這樣說」 更多民視新聞報導藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清中天重返52台？藍營強推衛廣法「逕付二讀」 民進黨團火大開轟民視影音 ・ 1 天前 ・ 2