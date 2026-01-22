邦交國有望+1？ 林佳龍曝台宏關係可期待有進一步發展

政治中心／林靜、胡景順 台北報導



台灣與宏都拉斯真的復交有望嗎？宏國新當選的總統阿斯夫拉月底即將就職，由於他選前就曾主張，要和台灣復交，外交部長林佳龍透露，可以期待台宏關係會有進一步發展。

一隻隻活蹦亂跳的白蝦，是我國前友邦宏都拉斯特產，但當地水產業者在斷交後生意一落千丈、對中國更失望。新總統阿斯夫拉將上任之際，業者要求新政府盡快與台復交，我國友邦，有望加一嗎？

外交部長 林佳龍：「阿斯夫拉總統當選人，他1月27號才就職，在1月27號之後，我們當然是會可以期待，台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展。」

外交部長林佳龍透露，台宏關係"可能"有進一步發展，畢竟雙邊斷交也才短短3年，兩國人脈都還熟悉。回顧2023年，宏都拉斯受中國利誘、為與中建交、向台灣獅子大開口索取大筆金援，隨後我方宣布與宏國斷交，但受苦的可是當地養蝦業者。





宏都拉斯養蝦業者 Yader Rodriguez(2023)：「對養蝦業者來說，因為物價水準，宏都拉斯失去台灣市場，是非常複雜的狀況，台灣屬於高價值市場，我們的蝦子賣到台灣的價格，比賣到中國多2倍。」





白蝦業者叫苦連天，因為中國給的承諾通通跳票、爆料中國採購量與台相比微乎其微。去年底宏都拉斯總統大選，承諾與台復交的親台候選人阿斯夫拉勝出，新政府上任後，雙邊復交機會上升。不只宏都拉斯，台灣跟民主盟友美國關係更是緊密，尤其近來行政院副院長鄭麗君，率團赴美進行最後一次台美關稅談判會議後，相關照片曝光，地點有別以往在AIT、改在美國商務部，且部長盧特尼克甚至直呼我國駐美代表為俞大㵢"大使"，林佳龍分析，因為美方將台灣視為國家。

外交部長 林佳龍：「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權行為，所以他很自然地，也就是身體很誠實，第一個時間就講Ambassador Yu，談判簽署的背景也是商務部，台美之間可以更密切的關係以外，其實在外交上 也是非常加分。」

外交團隊全力備戰，要讓台灣在國際，爭取最佳機會。





