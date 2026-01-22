邦交國有望+1？ 林佳龍：27日台宏關係會有進一步發展

〔記者黃靖媗／台北報導〕選前曾表態有意與台灣重建關係的宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉(Nasry Tito Asfura)27日即將就職。外交部長林佳龍今(22)日表示，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，並指出，由於我國在拉丁美洲有許多邦交國，過境美國是很自然的事。

林佳龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他指出，我國目前與12個邦交國的關係都穩固。

針對外界關注，總統賴清德是否將出席宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉就職典禮，他表示，阿斯夫拉當選後，1月27日才就職，才有權決定外交事務。

林佳龍指出，阿斯夫拉當選後也到了華府，見了美國國務卿魯比歐，美國也對阿斯夫拉很支持，台灣也是美國的盟友。

對於台宏復交的可能性，林佳龍說，阿斯夫拉競選時曾提出，未來外交上有美國、以色列、台灣等3個重要盟邦。他認為，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是其不可或缺的一環，阿斯夫拉當時也提及台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在我國推動榮邦計畫，宏都拉斯也都有看到，美國也很積極回到西半球的政策。

林佳龍強調，相信在諸多主客觀因素下，「1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，台灣跟宏都拉斯才斷交3年，雙方許多人脈、互動都還很熱烈。

針對總統今年是否要出訪，林佳龍說，賴清德一年前去了南太3個邦交國，對於出訪事宜，外交部都會再一一安排，除了國是訪問，也有些適當的節慶、典禮，如果有其他國家政要也到，功能會更好，「我們確實有規畫」。

至於總統過境美國，林佳龍說，相信是水到渠成，外交部就是做好準備，我國有很多邦交國在拉丁美洲，因此過境美國是很自然的事，但目前還沒有到要決定哪一個國家、什麼時間，但外交部都會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。

