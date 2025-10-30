邦交國青年圓夢計畫結訓 深化友邦實質合作

記者吳典叡／臺北報導

外交部政務次長吳志中於30日出席首屆「邦交國青年來臺圓夢計畫－提案型」結訓典禮，祝賀來自我國11個友邦共19位青年學員順利完成為期1個月的培訓圓夢課程。吳志中指出，外交部將持續以「價值外交」為核心，推動「總合外交」與「榮邦計畫」，與教育部、國合會及合作大學攜手推動更多青年交流方案，深化與友邦的實質合作，讓臺灣與友邦間的堅實友誼歷久彌新。

首屆「邦交國青年來臺圓夢計畫－提案型」結訓典禮30日舉行，包括吐瓦魯國駐臺大使法莉莉及巴拉圭共和國駐臺大使傅達耀等友邦駐臺使節與代表、教育部青年發展署長陳雪玉、國合會副秘書長謝佩芬等都應邀共襄盛舉，共同見證豐碩成果。

吳志中致詞時表示，臺灣與友邦的情誼建立在互信、互惠與共享價值的堅實基礎上。此次課程主題涵蓋智慧農業、永續觀光、運動外交及文化外交等領域，透過跨國經驗與專業分享，使學員獲得新知與啟發。吳志中強調，本計畫構想源於總統賴清德去年赴馬紹爾群島訪問時，向海妮總統提出，繼規劃成為「邦交國青年來臺圓夢計畫」，藉以展現臺灣推動與友邦青年交流、深化邦誼的堅定決心。

吳志中十分肯定學員在臺期間展現的熱忱與專業，並期勉學員返國後將在臺所學化為推動其國家進步的力量，成為促進臺灣與友邦關係的青年使者。吳志中強調，外交部將持續以「價值外交」為核心，推動「總合外交」與「榮邦計畫」，與教育部、國合會及合作大學攜手推動更多青年交流方案，深化與友邦的實質合作，讓臺灣與友邦間的堅實友誼歷久彌新。

外交部表示，「邦交國青年來臺圓夢計畫」是我國政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」的重要項目之一，旨在促進青年世代的國際連結與合作。繼今年7月首批「計畫型」學員來臺後，此次「提案型」課程著重於創新提案與實務交流，鼓勵友邦青年以自主構想來臺圓夢，並於返國後運用在臺所學，貢獻所能，促進家鄉社會的永續發展。

外交部政務次長吳志中出席首屆「邦交國青年來臺圓夢計畫－提案型」結訓典禮，祝賀來自我國11個友邦共19位青年學員順利完成為期1個月的培訓圓夢課程。(外交部提供)