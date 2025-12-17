邦代海灘不幸 新南威爾斯州將通過緊急槍械法

（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲發生近30年來最致命的大規模槍擊事件，新南威爾斯州的州長柯民思（Chris Minns）今天表示，他將於下週針對槍支持有與抗議活動召開議會，通過一連串的的全面改革法案。

路透社報導，澳洲一對父子7日在雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）朝慶祝猶太「光明節」（Hanukkah）的群眾開槍，這起攻擊事件震驚全國，民眾也對反猶太主義與暴力極端主義抬頭的現象感到憂心。

不幸遇難的猶太裔人士舉行葬禮的同時，民眾對槍手如何獲得威力強大的槍支感到憤怒。警方正鎖定一對涉嫌行凶的父子，50歲槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與警方駁火時遭擊斃；他的24歲兒子納維德（Naveed）也中槍受傷。

柯民思在記者會上表示，議會將於12月22日復會審查「緊急」改革方案，包括限制個人持有槍枝數量，以及加強對某些類型霰彈槍的取得限制。

州政府也考慮在恐怖事件發生後，限制大規模街頭抗議活動的舉行，以防止局勢更加緊張。

柯民思表示，「我們面前的任務十分艱鉅」，「團結社區是一項重大責任。我們需要一個平靜團結的夏天，而不是分裂的夏天。」

阿克拉姆在現場遭警方擊斃，而他24歲的兒子納維德（Naveed）昨天下午自昏迷中甦醒，目前正接受警方嚴密保護。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稍早表示，倖存槍手將在幾小時內起訴，但新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）在記者會表示，警方仍在等待藥效消退後，才會正式加以訊問。

疑似發動攻擊的幾名男子，數周前曾走訪菲律賓南部，當地長期受到伊斯蘭極端主義民兵侵擾。澳洲警方表示，這起槍擊事件似乎受到恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）影響。（編譯：屈享平）1141217