邦代海灘大規模槍擊案 大批民眾參加拉比葬禮

澳洲邦代海灘大規模槍擊案，今天舉行葬禮，大批民眾悼念罹難者。

澳洲雪梨邦代海灘今天（17日）迎來大批民眾，他們是來參加槍擊案中遇難的兩名拉比的葬禮。嫌犯之一已經脫離昏迷，澳洲警方正在調查兩名嫌犯上個月的菲律賓之行。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，邦代海灘致命槍擊案發生三天後，海灘涼亭外還擺放著鮮花悼念罹難者。第一批葬禮今天舉行，其中包括為遇難的兩名拉比舉行的追悼儀式。拉比是猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式。

BBC報導，槍擊案至今，雪梨八家醫院還有22名傷者在接受治療。其中三人情況危急。當地媒體報導，倖存的24歲槍手已經甦醒恢復意識，而他的父親則在槍擊案現場當場死亡。據報導，死亡的槍手是印度公民，根據印度警方說法，他的家人對他的極端思想，毫不知情。

外界關注焦點轉向了槍手父子11月的菲律賓之行，先前有報導指出，兩人此行是為了接受軍事訓練，澳洲警方正在調查。以色列總理尼坦雅胡發表文章，呼籲西方各國政府採取一切必要措施，打擊反猶太主義，尼坦雅胡要求「立即採取行動」，雖然他沒有直接提到澳洲邦代海灘槍擊案，但他敦促西方，為猶太社區提供所需的安全保障。