邦代海灘恐攻後首度耶誕 遊客人數大減傷痛猶存

今天(25日)是耶誕節，但澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)今年的耶誕慶祝活動卻顯得格外冷清。這個知名的度假和衝浪勝地上週遭到2名槍手攻擊，造成15人死亡，至今當地民眾仍無法走出傷痛。

路透社報導，一對父子槍手14日在邦代海灘的猶太「光明節」(Hanukkah)活動上開槍，導致15人不幸身亡，為澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件。今天雖然仍有數百名民眾頭戴聖誕帽來到海灘上，但不少警力在現場巡邏，著名的邦代涼亭(Bondi Pavilion)也降下半旗表達哀悼，遊客人潮明顯大減。

來自英國的遊客康洛伊(Mark Conroy)受訪時指出，槍擊案發生至今過了10多天，但眾人心頭仍有揮之不去的陰影：「人們之所以還是來到海邊，是為了給生活一點慶祝感，但那場悲劇始終留在大家的記憶裡，每個人都懷抱著敬畏之意」。

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，澳洲不時傳出針對猶太人的攻擊事件。隨著槍擊案敲響安全警鐘，社會也掀起一片檢討槍管與反猶主義的聲浪。案發所在地、澳洲人口最多的行政區新南威爾斯州(New South Wales)隨即在本週召開臨時議會，通過「恐怖主義及其他立法修正法案」(Terrorism and Other Legislation Amendment Bill)，進一步收緊持槍數量和身分限制、禁止在公共場合展示伊斯蘭國(IS)等武裝組織標誌或發表仇恨言論，並針對抗議活動祭出更多限制。