邦代海灘恐襲後 澳洲宣布實施近30年最大規模槍支回購計畫

為回應近日發生的邦代海灘恐怖襲擊事件，澳洲政府宣佈推出全國性的槍支回購計畫，以減少國內槍支數量，並加強槍支管制。

雪梨邦代海灘恐攻事件，造成15名無辜民眾喪生。（圖／美聯社）

邦代海灘恐攻事件發生後，澳洲國家內閣緊急召開會議，決定進一步加強槍支管制，並推出新措施。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲目前擁有超過400萬支槍支，遠超過亞瑟港槍擊案時的槍支數量。他強調：「我們知道，邦代海灘其中一名恐怖分子擁有槍支許可證，並且擁有六支槍支，儘管他住在雪梨郊區，這樣的情況根本沒有理由讓他擁有這麼多槍。」

廣告 廣告

根據新政策，未來將限制每個人所能擁有的槍支數量，並縮減開放式槍支許可證發放的範圍。政府也決定將持有槍支許可證的條件改為「必須擁有澳洲國籍」。

此外，澳洲還將加速建立全國性槍支登記系統，並加強槍支監管機構對刑事情報的獲取。

據BBC報導，此次槍支回購計畫將由澳洲聯邦警察協助監督，政府預計將回收並銷毀數十萬支槍支，包括多數新禁槍、非法槍支和過剩槍支。該計畫將由聯邦政府與各州及領地共同出資，計畫的具體目標是減少澳洲國內的槍支數量，並強化槍支管制。

延伸閱讀

影/淡水警匪追逐！轎車掛假車牌 警攔檢查獲武士刀、毒品

出口商拋匯拉抬！新台幣終止連3貶收31.516元

蔡裕明/不是晶片、關稅 中國在六塊「新邊疆」重塑全球權力