邦代海灘槍擊事件後遺症 「伊斯蘭國東亞」在菲律賓活動成威脅

[Newtalk新聞] 根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，菲律賓多年來對抗伊斯蘭極端主義的努力，因澳洲雪梨邦代海灘重大槍擊事件而再次受到國際關注。澳洲警方調查發現，涉案嫌犯父子檔在案發前一個月曾前往菲律賓，引發外界質疑該國南部是否仍為極端組織活動據點，也使菲律賓長期的反恐鬥爭成為討論焦點。

菲律賓和平、暴力與恐怖主義研究所主席隆美爾．班勞伊（Rommel Banlaoi）指出，菲律賓南部棉蘭老島的激進組織活動可追溯至基地組織時期，部分團體近年轉而宣誓效忠伊斯蘭國（ISIS）。他表示，該地因森林山區密集、沿海線漫長，加上歷史上治理薄弱，使激進組織得以在偏遠地區建立訓練與後勤網絡。

澳洲迪肯大學全球伊斯蘭政治系主任葛雷格．巴頓（Greg Barton）分析，棉蘭老島長期動盪的根源，來自經濟發展不均、政治代表性不足及歷史衝突累積的不滿情緒。他指出，當地穆斯林族群在菲律賓歷史中早於天主教傳入即已存在，卻長期被邊緣化，成為激進思想滋生的社會背景。

不過，菲律賓政府強調近年反恐成效顯著。菲律賓國家安全顧問愛德華多．阿紐 ( Eduardo Año）表示，目前調查尚未發現邦迪襲擊嫌犯曾在菲律賓接受武裝訓練的證據。總統發言人克萊爾．卡斯特羅（Claire Castro）亦指出，菲律賓拒絕被誤導性描述為伊斯蘭國訓練熱點，並已與澳洲執法單位保持合作。

班勞伊同時提醒，儘管恐怖活動因 2020 年反恐法及和平協議而大幅下降，威脅並未完全消失，部分武裝團體仍持有武器。澳洲國家安全情報組織（ASIO）也在簡報中指出，「伊斯蘭國東亞」（ISEA）仍試圖利用菲律賓部分地區的社會與經濟弱點吸收成員。專家認為，邦代事件凸顯極端主義的跨國風險，也突顯區域反恐合作的重要性。

