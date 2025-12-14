邦代海灘槍擊事件後 歐洲各地舉行守夜活動

澳洲邦代海灘發生大規模槍擊案後，歐洲多個城市舉行守夜活動。

澳洲邦代海灘發生致命槍擊事件後，在倫敦、巴黎和柏林，人們聚在一起，在猶太光明節的第一個晚上悼念受害者。（戚海倫報導）

澳洲雪梨邦代海灘攻擊發生時正值慶祝光明節開始的活動期間，英國廣播公司BBC報導，澳洲還在努力走出近30年來、全國最嚴重槍擊案帶來的陰影。錄影畫面顯示，兩名槍手從一座小橋上，向公園和海灘區域開槍。

BBC報導，負責邦代海灘慶祝活動的猶太組織，在節日第一晚，組織了倫敦和其他英國城市的巨型光明節燭台點亮儀式。歐洲各地舉行守夜活動。

槍擊案現場仍有大量警力部署，瀰漫著揮之不去的焦慮和震驚氣氛，警車在街上巡邏，警戒線封鎖了社區的大片區域。警方部署了328名員警，為雪梨猶太社區提供額外的安全保障和支援。澳洲總理艾班尼斯承諾動用一切資源，應對這次攻擊，並且誓言徹底消除澳洲社會的反猶太主義。