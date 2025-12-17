邦代海灘槍擊慘案 菲律賓：無證據顯示槍手在菲受訓

菲律賓政府今天(17日)表示，沒有證據顯示涉及澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案的槍手曾在菲律賓接受恐怖訓練，並否認菲律賓被用作極端組織訓練基地。

菲國總統府發言人卡斯楚(Claire Castro)在記者會上引述總統小馬可仕(Ferdinand Marcos)的話表示，小馬可仕強烈反對這種概括的描述，並批評將菲律賓形容為「伊斯蘭國(ISIS)訓練溫床」的說法具有誤導性。

卡斯楚也在國家安全會議聲明中指出，未有任何經確認的報告顯示涉及邦代海灘事件的嫌犯曾在菲律賓接受任何形式的恐怖訓練。

菲律賓移民局證實槍手阿克拉姆(Sajid Akram)與兒子納維德(Naveed Akram)曾於11月1日入境菲律賓，前往南部納卯市(Davao)。納卯市所在的民答那峨島(Mindanao)過去曾有伊斯蘭主義武裝叛亂，澳洲當局目前正調查兩人是否在此行中與極端分子接觸。

軍方發言人崔尼代(Colonel Xerxes Trinidad)表示，自2017年馬拉韋市(Marawi)圍城戰後，民答那峨島的伊斯蘭主義武裝組織勢力已大幅削弱，2024年以來未記錄到任何重大恐怖行動或訓練活動。他並指出，阿克拉姆父子在菲律賓停留約30天，時間不足以進行專業訓練。(編輯：陳文蔚)