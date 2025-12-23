邦代海灘槍擊案後 新南威爾斯州推動全國最嚴槍管法

兩名槍手日前在雪梨猶太慶典上發動攻擊、造成15人死亡後，澳洲人口最多的新南威爾斯州(New South Wales)預計將在今天(23日)通過一系列法案，針對槍枝進行嚴厲打擊並授予當局限制抗議活動的權力。

法新社報導，本月14日雪梨邦代海灘(Bondi Beach)光明節活動遭一對父子檔槍手襲擊。當局表示，這起澳洲近30年來最血腥的槍擊事件是受到伊斯蘭國(IS)意識形態啟發。

槍擊案發生後，澳洲政府隨即提議加強槍枝管制並收緊仇恨言論法。案發地點新南威爾斯州政府更召開臨時議會，提出「全國最嚴格的槍枝改革」法案，規定個人可持有最多4支槍，農民等特定人士則為10支。

廣告 廣告

此外，法案內容還包括授權政府在恐攻事件發生後，可禁止抗議活動長達3個月；展示包括「伊斯蘭國」旗幟等恐怖主義符號也將被視為非法。

新南威爾斯州州長柯民思(Chris Minns)表示，制定新法的用意在於保障人民安全，並透過這些限制來「讓雪梨社會降溫」。

不過，相關禁令也引起反彈。不少民間團體指控政府破壞民主程序、攻擊人民的基本集會權利，並揚言告上憲法法庭。巴勒斯坦行動團體雪梨分部(Palestine Action Group Sydney)批評政府毫無根據且不誠實地將「反猶太主義」與「聲援巴勒斯坦運動」連在一起。

在聯邦層級，澳洲政府也正在推動反仇恨言論法，並計畫針對擁槍人士實施大規模的「槍枝回購」計畫，鼓勵他們繳回多餘或被禁槍枝。這將是自1996年阿瑟港(Port Arthur)大屠殺後，澳洲政府最大規模的收購行動。(編輯：許嘉芫)