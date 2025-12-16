邦代海灘槍擊案民眾挺身奪槍 澳總理讚英雄親赴醫院探望

澳洲邦代海灘槍聲大作，民眾驚慌奔逃，白衣男子伺機從後方擒抱歹徒、徒手奪槍、推倒槍手，勇敢阻止更多殺戮，感動澳洲民眾，封他是「邦代英雄」。

隔壁藥局員工說道，「我們以前常常見面，他的店就開隔壁，幾乎每天都碰到，他只是個普通人。」

鄰居認出挺身而出的英雄，原來是隔壁開菸草店的阿邁德萬分驚喜，同社區的也引以為傲。

社區居民提及，「我第一次看到影片時，真的非常震驚，他是我們所有人的榜樣，完全體現澳洲精神。」

43歲的阿邁德育有2女，他不顧自身安危奪槍後，被另一名槍手打傷，必須動好幾次手術，民眾除了到他的店前獻花，各界也踴躍捐款，至今已籌得醫藥費超過110萬澳幣，約新台幣2300多萬；16日澳洲總理親自慰問，大讚他是澳洲英雄。

澳洲總理艾班尼斯表示，「您的勇氣令人感佩。阿邁德代表這個國家最好的一面，我們不會讓這個國家被分裂。」

這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，嫌犯為何要在海灘光明節上大開殺戒，根據警方最新調查，可能與伊斯蘭國有關。

新南威爾斯警察局長藍尼恩指出，「我們確認登記在較年輕嫌犯名下的車裡，發現簡易爆炸裝置，此外，車內還有兩面自製的伊斯蘭國旗幟。」

澳洲聯邦警署署長巴瑞特表示，「初步跡象顯示，這起恐怖攻擊受伊斯蘭國啟發，由一對父子涉嫌犯下。」

目前沒有證據顯示還有他人涉案，但警方發現嫌犯父子上個月前往菲律賓，為何要去、什麼目的？相關行程還在調查中；由於伊斯蘭國長期在菲律賓活動，尤其在南部仍保有一定勢力，在這起針對猶太社群的恐攻中，究竟扮演什麼角色仍有待釐清。