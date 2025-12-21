邦代海灘槍擊案滿1週 澳洲舉國將默哀1分鐘

在澳洲雪梨最知名的邦代海灘(Bondi Beach)發生槍擊案、造成15人死亡的一週後，數以百萬計的澳洲人今天(21日)將點燃蠟燭悼念遇害者，並且默哀一分鐘。

一對父子被控14日在邦代海灘向參與猶太節日「光明節」(Hanukkah)活動的群眾開槍掃射，造成15人喪生。這處觀光勝地象徵著澳洲人熱愛海洋的生活方式。

當局表示，這起澳洲史上最致命的攻擊之一，是受到「伊斯蘭國(IS)意識形態」所驅動。

在今天傍晚6點47分(台灣時間下午3點47分)、也就是最初通報槍聲的正好一週後，澳洲民眾將在這個全國反思的日子默哀1分鐘，主題為「光明戰勝黑暗」。

廣告 廣告

澳洲全國降半旗，包括雪梨港灣大橋(Sydney Harbour Bridge)。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)在悼念活動前夕，呼籲人們傍晚時分在窗戶邊點燃蠟燭，追悼遇害者並且聲援猶太社群。

艾班尼斯將出席在邦代海灘舉行的紀念活動。他表示，從日常生活的喧囂中抽出60秒來獻給15位原本應該和大家同在的澳洲人。「這個暫停下來的片刻將用來反思，並重申仇恨和暴力永遠無法定義我們澳洲人」。(編輯：宋皖媛)