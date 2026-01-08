邦代海灘槍擊案 澳洲成立聯邦皇家委員會獨立調查
澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)槍擊案家屬日前呼籲成立聯邦皇家調查委員會，以獨立調查「反猶太主義的快速升溫」。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)8日表示，將成立聯邦皇家委員會就槍擊案展開調查。
澳洲邦代海灘去年12月14日在猶太「光明節」發生槍擊案，造成15人死亡、多人受傷。受害者家屬要求澳洲政府成立皇家委員會，公開調查反猶主義是否升溫。
面對大眾要求，艾班尼斯今天(8日)表示，澳洲將成立皇家委員會調查邦代海灘槍擊案。艾班尼斯今天在宣布成立聯邦皇家委員會時對媒體表示，「我不斷重申，政府的首要是促進社會團結與凝聚」。
艾班尼斯說，聯邦皇家委員會將由退休法官貝爾(Virginia Bell)領軍。該委員會將調查邦代海灘槍擊案，以及澳洲反猶主義與社會凝聚力的問題，預計今年12月公布調查結果。
艾班尼斯表示，成立皇家委員會的形式、時程與職權範圍都恰到好處，能為國家團結與安全帶來正確的結果。
艾班尼斯一開始拒絕成立聯邦皇家委員會，認為調查過程將耗費數年；艾班尼斯的態度招致猶太團體與受害者家屬的批評，希望他重新考慮。艾班尼斯表示，他花時間重新反思，並且與猶太社群領袖、受害者家屬、倖存者會面。
艾班尼斯指出，聯邦皇家委員會也將調查現行法律是否阻礙警方與執法機構對涉嫌襲擊者採取行動；相關報告預計4月出爐。(編輯：陳士廉/許嘉芫)
