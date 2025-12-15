邦代海灘槍擊案 澳警定調反猶太恐攻

記者賴名倫／綜合報導

澳洲大城雪梨知名景點邦代海灘，14日驚傳近30年來最大規模槍擊案，2名父子檔槍手鎖定參與猶太光明節群眾發動攻擊，造成至少16死42傷，澳洲警方已定調為反猶太主義恐怖攻擊事件；美國總統川普、我國賴總統與多國領袖也發表聲明，譴責暴行。

16死42傷 澳洲近30年來最嚴重

「英國廣播公司」（BBC）報導，初步調查結果顯示，2名槍手於當地時間14日晚間前往在邦代海灘旁公園，並鎖定由猶太裔社群「Chabad」主辦的「海邊光明節」（Chanukah by the Sea）活動約1千名群眾，展開為時約10分鐘的無差別攻擊；所幸1名英勇男子即時挺身而出，撲倒槍手後奪走武器，為避難民眾爭取緩衝時間。警方趕抵現場後，隨即擊斃該名槍手，另1名槍手則遭警方射傷送醫救治。

該起堪稱澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，共造成16人不幸喪生，年齡涵蓋10至87歲不等。警方公布嫌犯身分為50歲的死者沙吉德．阿克拉姆，以及24歲的兒子納維德。澳洲政府曾於2019年針對疑似與「伊斯蘭國」保持聯繫的納維德進行調查，但因評估顯示並無暴力威脅而未採取行動；但警方稍後在現場還查獲疑似爆裂裝置，凸顯其計畫周密，引發各界震驚。

報導表示，大批民眾在案發後前往現場獻花哀悼喪生者，川普等多國領袖也陸續發表聲明哀悼；賴總統也透過社群平臺「X」向事件罹難者致上最深切的哀悼，澳洲總理艾班尼斯則召集內閣國家安全委員會，譴責該起暴行「超出常人理解範圍」，除承諾將全力消除反猶太主義，也表明將加強槍枝管制，以消弭潛在威脅。

澳洲14日驚傳近30年來最大規模槍擊案，猶太社群民眾前往案發地點邦代海灘近郊，向罹難者獻花哀悼。（達志影像／路透社）

澳洲總理艾班尼斯（中）前往案發地點視察，並承諾將全力消除反猶太主義，加強槍枝管制。（達志影像／路透社）