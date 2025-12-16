邦代海灘槍擊 全美猶太團體加強公開活動維安

澳洲雪梨邦代海灘慶祝「光明節」活動發生槍擊，造成多人死傷。美聯社今天(16日)報導，美國猶太團體敦促全美猶太組織加強公共活動的安全措施，包括管制人員進出。

猶太團體建議未來幾天的猶太公共活動應該只對有預先註冊的成員開放，確認後才提供活動地點、時間等資訊，且活動現場要有門禁，允許已經註冊的成員進入。

在加強活動安全措施的同時，一些「拉比」表示，猶太教堂仍會繼續進行大規模慶祝活動，以展現猶太社群的韌性。邦代海灘槍擊事件提醒猶太社群，長期以來不得不將安全議題納入宗教活動考量之中。

美國邁阿密地區最大的猶太教堂發布一則訊息指出，「我們邀請每一位家庭成員參加本週光明節慶祝活動，讓我們分享溫暖與燭光，重申我們牢不可破的連結」。

匹茲生命之樹猶太教堂的拉比邁爾斯(Jeffrey Myers)也持類似看法，邁爾斯是2018年反猶太槍擊案的倖存者，當年的槍擊案造成11名信徒喪生。

邁爾斯表示，「光明節是光明的象徵，慶祝我們族群的堅韌」，「面對反猶太主義與暴力，我們祈禱不要讓恐懼戰勝自己，而是堅守猶太身分，傳承傳統。」