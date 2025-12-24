邦代海灘血案後 英男展示納粹標誌遭澳洲撤銷簽證

路透社報導，隨著澳洲在邦代海灘(Bondi Beach)大規模槍擊事件後打擊反猶太主義，澳洲當局今天(24日)表示，已撤銷一名被控展示被禁的納粹標誌的英國公民簽證。

根據澳洲聯邦警察署(Australian Federal Police)指出，這名43歲男子12月8日被控在社群媒體平台X展示納粹標誌，並鼓吹對猶太社群的暴力，遭到澳洲政府撤銷簽證。

澳洲內政部長柏克(Tony Burke)告訴澳洲廣播公司(Australian Broadcasting Corp)，「如果你持簽證來到澳洲，你在這裡就是客人」，「如果有人到這裡是為了仇恨目的，那他們可以離開了」。他指的是這名英國公民。

柏克和聯邦警察署都未提及此人姓名，但警方表示，他從10月到11月期間在X帳號展示了納粹符號，並支持「帶有特別針對猶太社群仇恨的親納粹意識形態」。

根據媒體報導，在簽證被撤銷後，這名居住在昆士蘭州(​Queensland)的男子已經遭到移民拘留，除非他先主動離開澳洲，否則將被驅逐出境。

雪梨(Sydney)邦代海灘14日一場慶祝猶太光明節(Hanukkah)的活動發生槍擊事件，造成15人身亡，引發要求澳洲政府採取更多措施來制止反猶太主義的呼聲。(編輯：陳士廉)