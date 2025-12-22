邦代海灘追悼活動 戴阿拉伯頭巾男被架走

澳洲邦代海灘猶太節慶槍擊事件，在21號屆滿一週，澳洲政府定調這天為「全國反思日」，全國默哀一分鐘，各地政府機關降半旗、電視台及廣播也短暫停播；邦代海灘大型紀念活動湧入1萬5千人，卻有民眾戴著阿拉伯頭巾進場，被警方驅離。

海灘槍擊案滿1週 澳總理出席追悼會被噓

澳洲邦代海灘猶太節慶槍擊屆滿一週，當地時間6點47分，聚集在海灘的民眾默哀1分鐘。圖／美聯社、路透社、CNN

現場氣氛一片哀戚。圖／美聯社、路透社、CNN

邦代海灘紀念活動聚集上萬人，警力高度戒備，狙擊手屋頂待命，警艇水上穿梭，不過，現場依舊不平靜，一名男子戴著阿拉伯頭巾現身，時機敏感，周遭一片罵聲，警方隨即把人請出場。

艾班尼斯進場時，民眾噓聲四起。圖／美聯社、路透社、CNN

另外，總理艾班尼斯一入場，也被憤怒民眾以噓聲迎接；事發後，艾班尼斯啟動槍枝回購計畫，誓言改革槍枝法規，也下令審查聯邦警察和情報機構，彌補情報分享的漏洞，但不少民眾認為做的還是不夠，當地猶太社區代表呼籲成立聯邦調查委員會，加大力道，保障人民安全，也向挺身奪槍的「白衣超人」阿邁德致謝。

21號也是猶太光明節最後一個夜晚，有民眾特意駕駛小飛機到活動現場，拉起寫著「來自澳洲對猶太社區的致意」的橫幅，雪梨歌劇院也投影出燭光，表達悼念。

