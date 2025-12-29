邦代血案家屬籲成立聯邦皇家委員會 調查反猶太主義升溫

根據今天(29日)公布的一封信件，澳洲邦代海灘(Bondi Beach)槍擊案的受害者家屬，呼籲澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)成立一個聯邦皇家委員會(Commonwealth Royal Commission)、以獨立的公共調查方式，調查「反猶太主義的快速升溫」，警告如果不採取行動可能會有更多人喪生。

阿克拉姆(Sajid Akram)和兒子納維德(Naveed Akram)被控14日在雪梨邦代海灘，針對猶太節日「光明節」(Hanukkah)活動犯下大規模槍擊案，造成15人死亡、數十人受傷。當局已表示，這是一起反猶太主義的恐怖攻擊。

廣告 廣告

17位受害者家屬在信中呼籲艾班尼斯，立即成立聯邦皇家委員會來調查反猶太主義在澳洲的快速升溫，並審查導致邦代海灘大屠殺的執法、情資與政策疏失。「我們要求答案與解決之道」。

信中指出，他們需要知道為何忽略了明顯的警訊、反猶太仇恨與伊斯蘭極端主義是如何能夠不受審查地危險地擴大、以及必須作出什麼改變來保護所有的澳洲人。

艾班尼斯截至目前拒絕展開聯邦調查的呼聲，表示需要採取緊急行動而非「分裂與拖延」。

他在上週表示，一個由槍擊案發生地、新南威爾斯州(New South Wales)主導的皇家委員會已經足夠，他並承諾會全力支持。

聯邦政府已針對槍枝所有權、仇恨言論法律提出了一系列改革，並對警察與情報機構進行審查。但受害者家屬表示，這還「遠遠不夠」。

信中指出，他們失去了父母、配偶、子女與祖父母。他們的摯愛死在邦代海灘慶祝光明節的活動，一個充滿光明與歡樂的節日，在一個具有代表性、原本應該安全的公共場所。「你們欠我們交代。你們欠我們究責。而且你們欠澳洲人真相」。

這些家屬表示，反猶太主義升溫是一場「全國危機」，「威脅並未離去」。「我們現在就需要強力行動。我們現在就需要領導力。你們無法讓我們的摯愛死而復生。但透過一個領導有方的聯邦皇家委員會與強力行動，你們或許能夠挽救更多人的性命」。