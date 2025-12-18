邦代血案後澳洲強化仇恨言論法！艾班尼斯承認措施不夠 嚴懲「仇恨布道者」與煽動者

澳洲總理艾班尼斯宣布新反仇恨言論法，強調「我們要做更多。」（圖／達志／美聯社）

澳洲雪梨邦代海灘14日舉行的猶太節（Hanukkah）慶祝活動上發生恐怖槍擊事件後，該案造成15名民眾喪生、數十人受傷，事件被視為受伊斯蘭國（ISIS）極端思想驅動的反猶太襲擊，澳洲總理安東尼‧艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布政府將推動更嚴格的仇恨言論法律與相關措施，以直接對抗激進言論和仇恨宣傳，並承認在本月邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案發生前，政府本可採取更多行動來遏制反猶太情緒的擴散。

根據英國《衛報》報導，艾班尼斯表示：「當然本可以做更多」，並承認政府與自身在應對仇恨言論與反猶太主義方面未能充分作為。 另據SBS Australia指出，艾班尼斯政府將採納並推動先前由反猶太主義特使提出的建議，並在未來立法中引入一系列新措施，以強化對煽動仇恨與暴力言論者的追究。

根據澳洲政府公布的五項計畫草案，將新增針對宣揚暴力或仇恨的領袖與「仇恨傳教士」的加重罪行，同時提高煽動仇恨或鼓勵暴力的刑事處罰，並將仇恨作為量刑加重因素。政府也將建立機制，列入那些其領袖從事仇恨言論、鼓吹種族仇恨或暴力的組織名單，並擬制定針對嚴重種族誹謗的新聯邦罪名。

此外，澳洲內政部長東尼‧伯克（Tony Burke）表示，新法將放寬起訴仇恨言論的門檻，讓司法更容易對煽動分裂與仇恨的個人或團體採取行動。現行法律曾因部分組織「處於法律邊緣」而未能有效制裁，這些新規定旨在填補法律漏洞。

不過當地的反對黨領袖蘇珊‧雷（Sussan Ley）則批評艾班尼斯政府未能及早採取行動。她指出，反猶太主義問題自2023年以來持續升高，政府卻未及時回應，呼籲儘快召回國會並在聖誕節前通過相關立法。在仇恨言論議題之外，雷領導的聯盟提出自己的對策，包括撤銷或阻止支持「仇恨活動」的藝術與研究計畫經費、重新提出剝奪參與恐怖活動的雙重國籍者公民權的構想，以及暫停向某些「恐怖地區」人士簽發簽證等措施。

對於相關立法是否需在暑期召回國會辯論，艾班尼斯表示正進行草案撰寫，務求確保能經得起法律挑戰，並希望獲得跨黨派支持。 面對這起被視為澳洲史上最嚴重的恐怖攻擊之一，澳洲官方正進行深刻反思。當地的警方與安全機構已將仇恨言論團體標記在監控名單中，而政府也計畫成立由澳洲教育領袖大衛‧貢斯基（David Gonski）領導的工作小組，專責在教育體系中對抗反猶太主義與偏見傳播。

儘管有人擔心禁止仇恨組織可能刺激社會分裂，並影響言論自由，支持者認為這是必要且迫在眉睫的一步，以防止極端思想進一步蔓延並危及社會安全。

澳洲總理艾班尼斯宣布新反仇恨言論法，強調「我們要做更多。」（圖／翻攝自X，@NoticerNews）

