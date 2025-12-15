邦迪海攤槍案15死！納粹大屠殺倖存者躲不過仇恨死劫 為妻擋子彈身亡

編譯張渝萍／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘周日（14日）發生嚴重槍擊案，兩名槍手針對當時正舉辦的猶太光明節展開屠殺，造成至少15人死亡。BBC報導指，死者中包含一名才10歲的女童、兩名負責猶太教儀式的拉比，以及一名逃過納粹大屠殺的倖存者。

從烏克蘭移居澳洲的87歲克萊特曼，與妻子拉瑞莎幼時都曾經歷過納粹大屠殺。克萊特曼在這起仇恨攻擊中不幸身亡。（圖／翻攝自X平台 @EylonALevy）

納粹大屠殺倖存者護妻中彈亡

挺過納粹大屠殺卻躲不過海灘死劫。BBC報導指，從烏克蘭移居澳洲的87歲克萊特曼（Alexander Kleytman）與妻子拉瑞莎（Larisa Kleytman）幼時都曾經歷過納粹大屠殺，他們曾在2023年分享這段難以言喻的恐怖經歷。

拉瑞莎回憶槍案當下，她說：「我們站著，突然傳來『砰、砰』的聲音，所有人都倒下了。那時他在我後面，後來他決定走到我身邊，擋在我前面，因為他想留在我身邊。」

拉瑞莎周日深夜在醫院外難過說道：「我沒有丈夫了。我不知道他的遺體在哪裡，沒有人能給我任何答案。」

10歲女童也成亡魂

這次槍案的死者包含一名年僅10歲的女童瑪蒂達（Matilda），當時她的親姊妹也中彈，正在治療中，至今仍無法接受瑪蒂達已死。瑪蒂達的阿姨說：「她們倆就像雙胞胎，從來沒分開過。」

猶太活動主辦人之一也不幸身亡

因槍手鎖定猶太教活動，兩名負責儀式的「拉比」也不幸身亡。其中一名為41歲的施蘭格（Rabbi Eli Schlanger），同時也是當天活動主要籌辦人之一，以及「哈巴德」（Chabad）傳教團負責人。

哈巴德在官網發聲明稱，施蘭格最小的孩子才剛兩個月。他的堂哥路易斯在槍案發生後，便在Instagram上證實他的死訊，並難過寫道：「他留下了妻子與年幼的孩子，還有我的叔叔、阿姨與兄弟姊妹……他真的是一位很棒的人。」

