邦迪海灘奪槍前曾交代遺言 穆斯林英雄「恐失去左臂」仍無悔、捐款已逾4200萬
澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生針對猶太人的槍擊案，15人不幸遇害。事發時勇敢奪槍而中彈的穆斯林男子阿美德贏得各方讚賞，目前湧入的捐款已超過203萬澳元（約新台幣4200萬元）。一段他在醫院發表談話的影片週二（12/16）公開，他感謝眾人的付出，願真主賜予平安。
土耳其廣播電視公司（TRT）週二發布阿美德（Ahmed al Ahmed）的受訪影片，他表示「由衷感謝所有人的付出。願真主回賜你們、賜予你們平安與福祉」。他表示，自己已熬過艱難的階段，「唯有真主知曉箇中辛苦」。他讚頌真主，也請求他「眼中的珍寶」，也就是他的母親為他祈禱。
《雪梨晨驅報》報導，阿美德的移民律師伊薩（Sam Issa）週一晚間前往探視他後表示，阿美德左臂大約中了5槍，已接受第一次手術，但其中一顆深入左側肩胛骨的子彈尚未取出，擔心他可能「失去左臂」。
伊薩表示，阿美德的傷勢「比預期糟糕很多」，「他的狀況很不好，中了多槍。我們的英雄正在苦撐」。
但伊薩表示，阿美德並不後悔自己做的一切，「雖然他非常疼痛，但他毫不後悔撲向槍手。如果再來一次，他仍然會這麼做」。
差點當不成公民 律師：不是所有移民都是壞人
現年43歲的阿美德2006年移居澳洲，2022年取得公民身分，目前經營菸品店，育有兩名幼女。伊薩表示，阿美德覺得他欠澳洲社會很多，「他是很謙遜的人，對於登上媒體不感興趣，他只是做他認為身為人類該做的事。他很感激能身處澳洲，這是他表達感謝的方式」。
伊薩也表示，阿美德申請成為公民的過程困難重重，「他們本來不給他（公民資格），我們一直上訴到聯邦巡迴法院。他是非常好的人」，「不是所有移民都是壞人。他是優良的公民，而且他工作非常勤奮」。
週日下午，一對50歲與24歲的父子闖入邦迪海灘，向正在參加猶太節慶「光明節」活動的數百人開槍掃射逾10分鐘。阿美德當時在附近店家與表親阿坎吉（Jozay Alkanj）喝咖啡，目睹其中的父親槍手躲在一棵樹後面，發現他子彈用罄即上前奪槍，但遭兒子槍手開槍攻擊。
奪槍前交代遺言：為了救人而死
阿坎吉向《雪梨晨驅報》表示，阿美德準備奪槍前曾向他表示：「我會死去，請告訴我的家人，我是為了救人而死」。
包括美國總統川普（Donald Trump）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）都盛讚阿美德是「英雄」。在GoFundMe網站上為他募款的頁面已湧入逾3.5萬人捐款，累積金額超過203萬澳元（約4200萬元台幣）；其中美國猶太裔億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）是最大捐款人，捐出9萬9999澳元（約208萬元台幣）。
澳洲總理艾班尼斯週一前往醫院探視阿美德，稱讚他是「我國最優秀的人」。他探視後向媒體表示，能探視阿美德是他的榮幸，並稱阿美德「只是要喝杯咖啡，卻發現有人在他眼前中彈，於是他決定採取行動。他的勇氣鼓舞了所有澳洲人，但他非常謙遜」。
艾班尼斯也與數月前才來到澳洲的阿美德父母見面。阿美德的父親穆罕默德（Mohamed Fateh al-Ahmed）向澳洲廣播公司（ABC）表示，兒子曾當過警察，「他心中有保護別人的熱情」，「當他看到人們倒地淌血，他的良知促使他去攻擊其中一名恐怖份子，奪走他手中的槍枝」。
新南威爾斯省省長柯民思（Chris Minns）週一稍早也前往探視阿美德。柯民思隨後在社群媒體表示，阿美德冒著巨大危險奪走一名恐怖份子手中的槍，拯救無數生命，「無疑是真正的英雄」。
更多太報報導
籲國際聲援釋放父親 黎智英之女：他獲釋後不會再從事政治活動
黎智英案判決書提及川普近200次 紐時：川普應兌現救人承諾
川普正式控告BBC誹謗 求償50億美元
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 42
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 27
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 10
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 5
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 1 天前 ・ 5
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 4 天前 ・ 4
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」
屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰
台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
高虹安二審宣判大逆轉 台灣民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。中天新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 1
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
澳洲海灘爆槍擊12死！2槍手掃射、群眾奔逃
[NOWnews今日新聞]澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離，造成12人死亡、至少29人受傷，2名槍手其中1名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
勾結外國勢力等3罪名全數成立！香港法官指黎智英為幕後主腦
綜合外媒報導，案件經過156天審訊後，由3名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近2個半月，最終裁定黎智英為涉案3項罪行的幕後主腦。3間公司亦因各自涉及的串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，一併被判罪成。案件押後至明年1...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 2