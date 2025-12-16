邦迪海灘奪槍前曾交代遺言 穆斯林英雄「恐失去左臂」仍無悔、捐款已逾4200萬

2025年12月15日，澳洲總理艾班尼斯探視邦迪海灘槍擊事件中的奪槍英雄阿美德。路透社／取自X平台



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生針對猶太人的槍擊案，15人不幸遇害。事發時勇敢奪槍而中彈的穆斯林男子阿美德贏得各方讚賞，目前湧入的捐款已超過203萬澳元（約新台幣4200萬元）。一段他在醫院發表談話的影片週二（12/16）公開，他感謝眾人的付出，願真主賜予平安。

土耳其廣播電視公司（TRT）週二發布阿美德（Ahmed al Ahmed）的受訪影片，他表示「由衷感謝所有人的付出。願真主回賜你們、賜予你們平安與福祉」。他表示，自己已熬過艱難的階段，「唯有真主知曉箇中辛苦」。他讚頌真主，也請求他「眼中的珍寶」，也就是他的母親為他祈禱。

《雪梨晨驅報》報導，阿美德的移民律師伊薩（Sam Issa）週一晚間前往探視他後表示，阿美德左臂大約中了5槍，已接受第一次手術，但其中一顆深入左側肩胛骨的子彈尚未取出，擔心他可能「失去左臂」。

伊薩表示，阿美德的傷勢「比預期糟糕很多」，「他的狀況很不好，中了多槍。我們的英雄正在苦撐」。

但伊薩表示，阿美德並不後悔自己做的一切，「雖然他非常疼痛，但他毫不後悔撲向槍手。如果再來一次，他仍然會這麼做」。

43歲的阿美德（白衣男子）徒手奪下槍手沙吉德阿克拉姆的槍，這段英勇畫面在全球引起迴響。翻攝澳洲ABC新聞網站

差點當不成公民 律師：不是所有移民都是壞人

現年43歲的阿美德2006年移居澳洲，2022年取得公民身分，目前經營菸品店，育有兩名幼女。伊薩表示，阿美德覺得他欠澳洲社會很多，「他是很謙遜的人，對於登上媒體不感興趣，他只是做他認為身為人類該做的事。他很感激能身處澳洲，這是他表達感謝的方式」。

伊薩也表示，阿美德申請成為公民的過程困難重重，「他們本來不給他（公民資格），我們一直上訴到聯邦巡迴法院。他是非常好的人」，「不是所有移民都是壞人。他是優良的公民，而且他工作非常勤奮」。

週日下午，一對50歲與24歲的父子闖入邦迪海灘，向正在參加猶太節慶「光明節」活動的數百人開槍掃射逾10分鐘。阿美德當時在附近店家與表親阿坎吉（Jozay Alkanj）喝咖啡，目睹其中的父親槍手躲在一棵樹後面，發現他子彈用罄即上前奪槍，但遭兒子槍手開槍攻擊。

阿美德中彈後在雪梨聖喬治醫院接受治療。翻攝澳洲7News

奪槍前交代遺言：為了救人而死

阿坎吉向《雪梨晨驅報》表示，阿美德準備奪槍前曾向他表示：「我會死去，請告訴我的家人，我是為了救人而死」。

包括美國總統川普（Donald Trump）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）都盛讚阿美德是「英雄」。在GoFundMe網站上為他募款的頁面已湧入逾3.5萬人捐款，累積金額超過203萬澳元（約4200萬元台幣）；其中美國猶太裔億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）是最大捐款人，捐出9萬9999澳元（約208萬元台幣）。

阿美德在雪梨經營的菸品店週一（12/15）大門深鎖。路透社

澳洲總理艾班尼斯週一前往醫院探視阿美德，稱讚他是「我國最優秀的人」。他探視後向媒體表示，能探視阿美德是他的榮幸，並稱阿美德「只是要喝杯咖啡，卻發現有人在他眼前中彈，於是他決定採取行動。他的勇氣鼓舞了所有澳洲人，但他非常謙遜」。

艾班尼斯也與數月前才來到澳洲的阿美德父母見面。阿美德的父親穆罕默德（Mohamed Fateh al-Ahmed）向澳洲廣播公司（ABC）表示，兒子曾當過警察，「他心中有保護別人的熱情」，「當他看到人們倒地淌血，他的良知促使他去攻擊其中一名恐怖份子，奪走他手中的槍枝」。

新南威爾斯省省長柯民思（Chris Minns）週一稍早也前往探視阿美德。柯民思隨後在社群媒體表示，阿美德冒著巨大危險奪走一名恐怖份子手中的槍，拯救無數生命，「無疑是真正的英雄」。

