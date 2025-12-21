邦迪海灘恐攻滿一週 澳洲舉國哀悼！總理下令檢討維安

編譯林浩博／綜合報導

21日雪梨邦迪（Bondi）海灘恐攻滿一週，澳洲舉國哀悼。政府機關降半旗，維安也收緊，全國於事發那時的晚間6點47分舉行一分鐘的默哀，當局並邀請國民點蠟燭追思罹難者。但除了軟性的追念，澳洲社會也在問為何，為何事件會發生，而事前政府卻毫無察覺？面對各界排山倒海的質疑，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下令，將檢討警政與情報機構。

澳洲總理艾班尼斯親臨邦迪海灘，參加恐攻滿一週的追悼活動。（圖／翻攝自X平台 @parodykoala）

做的不夠多！

14日的恐攻奪走了15條人命，一週後的21日晚間，民眾在邦迪海灘點起蠟燭守夜，周邊則是層層警力戒護。當局強調，國民在此「與家人、好友，或是親愛的人一同追悼」罹難者。

艾班尼斯稱，檢討將由情治機關的前首長領導，調查警察與情報兩個系統，在確保澳洲人民安全方面，是否權力、架構、程序和情資共享的安排皆正確。檢討預計明年4月底完成。

路透報導，槍擊案暴露了槍枝許可評估和機關間情資共享的落差。艾班尼斯已宣布實施全國範圍的槍枝買回，而澳洲被譽為世界最嚴格的槍枝管制法規，也被專家直言其實滿是漏洞。

艾班尼斯在聲明說道：「上週日受到ISIS（伊斯蘭國）所啟發的暴行，凸顯了我們區域快速變化的安全環境。」

艾班尼斯正受到極大壓力，批評方質疑他自2023年以色列與哈瑪斯衝突爆發以來，在抑制反猶情緒的高漲方面，做得不夠多。艾班尼斯對此誓言，會展開立法改革，加強打擊仇恨言論。

艾班尼斯另指出，有團體組織遊行意圖利用恐攻事件，在澳洲社會散播對立，「他們在澳洲並無立足之地」。艾班尼斯杯葛反移民遊行的呼籲似乎奏效，目擊者告訴路透，21日下午的遊行僅約50人參加。

民眾在邦迪海灘追思恐攻罹難者。（圖／翻攝自X平台 @parodykoala）

禁止「恐怖組織」旗幟

雪梨所在的新南威爾斯州，當地州政府承諾，將於22日引入法案，禁止公開展示「恐怖組織」的旗幟與標誌，被點名的組織包括哈瑪斯、蓋達（al-Qaeda）、伊斯蘭國、索馬利亞的青年黨（Al Shabaab）和西非的博科聖地（Boko Haram），以及黎巴嫩的真主黨。

