邦迪海灘恐攻罹難者今舉行喪禮 24歲槍手遭起訴59項罪名

澳洲雪梨邦迪海灘恐攻事件的罹難者家屬悲痛為親人舉行喪禮。路透社



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）爆發恐怖攻擊事件，一對父子檔槍手持槍對參加猶太光明節活動的人群掃射，造成至少15人死亡。槍手則是一死一傷。雪梨猶太社區今日（12/17）為罹難者舉行喪禮。澳洲警方表示，已對受傷送醫治療的24歲槍手提出59項罪名偵辦。

犯下恐攻案的父子檔槍手，50歲父親沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）在週日當天遭到警方擊斃，24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram）則是傷重昏迷送醫治療。

澳洲警方今日表示，納維德阿克拉姆已脫離昏迷並接受警方偵訊。警方已對其展開59項控訴罪偵辦，其中包括15項謀殺罪和一項恐怖攻擊罪。

在週日發生的恐攻事件中，至少15人不幸罹難，目前仍有21人在醫院接受治療。其中包括兩名警員。其中年僅22歲的警員希伯特（Jack Hibbert）才剛加入警隊4個月。

希伯特家屬今日發布聲明表示，他在週日的恐工事件中兩度中彈，確定喪失一眼視力，而接下來還有相當長的復原道路得走。

雪梨猶太社區今日為包括數位猶太拉比在內的15名罹難者舉行喪禮。部分受害者家屬近日紛紛痛訴過去兩年，澳洲政府無視加薩戰爭引發的反猶情緒。

澳洲總理艾班尼斯（ Anthony Albanese）今日表示：「我們會和猶太社區合作，希望能從根本消除社會中的反猶主義。」

除了在消除反猶情緒上無作為，澳洲政府也被批評槍枝管制措施出現漏洞弊病。

雪梨所在的新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）今日表示，將於下週緊急要求議會開議，通過針對槍枝管制和大型示威活動的改革措施。

