邦迪海灘槍手遭控59罪！澳總理祭鐵腕：槍枝回購、立法重懲仇恨言論

據ABC News18日報導，邦迪海灘槍擊案的生還者槍手24歲的納維德·阿克朗（Naveed Akram），遭控59項罪名，包括15項謀殺，40項傷害罪，以及犯下恐怖主義行為。近期澳洲總理艾班尼斯宣布，將立法籌措資金「回購槍枝（gun buyback）」，還誓言要「打擊仇恨言論」，立法加重刑罰。

艾班尼斯：預計可回收和摧毀數十萬支槍械

據CNN 19日報導，澳在邦迪海灘槍擊案後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周五在記者會上宣布一項「槍枝回購」計畫，他表示政府即將立法讓各州得以籌措基金，購回多餘的和非法槍支，艾班尼斯表示：「我們預計可回收和摧毀數十萬支槍械。」

據報導，澳洲擁有世上最嚴格的槍枝限制法律，同時也是全球槍枝謀殺率最低的國家之一。艾班尼斯稱這是自1996年以來，最大規模的槍枝回購計畫，當年澳洲發生史上最致命的「亞瑟港槍擊案」，槍手殺害了35人，事後澳洲官方也進行大規模槍枝回購，共回收了超過65萬支槍械，事後澳洲也更加強槍枝管制的力度。

誓言立法打擊「仇恨言論」

據《紐約時報》17日報導，艾班尼斯在周四宣布，政府將起草法案，打擊「散播仇恨言論」，其中包含打擊鼓吹暴力的傳道士、將提倡暴力或極端言論的組織列為黑名單、加重散播仇恨言論的刑罰。此外，內政部長將有權力取消或拒絕有散播仇恨言論或分裂社會疑慮者的簽證。報導指出，自哈瑪斯入侵以色列以來，澳洲的反猶太主義和攻擊猶太社區事件都有增加的趨勢，艾班尼斯表示：「很明顯的，我們必須採取更多措施打擊邪惡的禍害。」

澳洲現有的仇恨犯罪法（hate crime law）禁止基於種族、性別及宗教等，對他人鼓吹或實施暴力。在今年2月，政府為了回應肆意猖獗的反猶太主義，加強法律刑責並加入新的罪刑，包括威脅破壞宗教場所。此外，針對展示納粹或恐怖組織標誌的懲罰力度也有所提升。

內政部長：新法將會處理法律的灰色地帶

目前尚不清楚艾班尼斯提出的新法會包含規範哪些言論和行為，政府沒有提出實例說明。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）近日在記者會上說明，新法將會涵蓋個人或組織「已經遊走在法律邊緣，但仍未違反法律界線」的鑽漏洞情況。

