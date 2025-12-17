邦迪海灘槍擊案！嫌犯清醒即遭起訴 24歲男子涉恐攻釀死傷「遭控59罪

雪梨邦迪海灘槍擊案，多名傷者在攻擊發生後緊急送醫，截至目前仍有約二十人住院治療中。（圖／達志／美聯社）

澳洲新南威爾斯警方於週三對涉嫌在雪梨邦迪海灘發動攻擊的二十四歲男子納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram）提出五十九項指控，其中包括十五項謀殺罪及一項恐怖行為罪。警方表示，初步跡象顯示攻擊可能受到「伊斯蘭國」（Isis）激進思想的啟發。

涉案男子納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram）甦醒後遭警方控以五十九項罪名，包括十五項謀殺及一項恐怖行為罪。（圖／翻攝自X，@abcnews）

根據英國《衛報》報導，警方聲明指出，調查人員在「阿奎斯行動」的大量偵查後，前往醫院對這名從重傷昏迷中甦醒的男子進行拘捕並提出指控。警方將在法庭上主張，阿克拉姆的行為導致多人死亡、重傷及危及他人性命，其目的是為了推進某種宗教原因並在社區製造恐懼。

阿克拉姆在週三下午出庭時未提出保釋申請，預定將於明年四月八日再次出庭。除十五項謀殺罪名外，他還面臨四十項意圖謀殺的重傷罪、在建築物內或附近放置爆炸物罪、意圖造成重傷的開火罪及公開展示恐怖象徵等指控。

新南威爾斯警方調查人員於邦迪海灘進行現場重建，追查事件來龍去脈。（圖／達志／美聯社）

警方指出，阿克拉姆與現年五十歲的父親薩吉德‧阿克拉姆（Sajid Akram）被控在週日晚間向正參加邦迪海灘一場為期八天的光明節（Hanukah）慶祝活動的群眾開火。薩吉德當場遭執法人員擊斃，警方亦指出他合法取得當晚攻擊中使用的槍械。

這起大規模槍擊事件造成十五人死亡，其中包括一名十歲兒童，另有約二十人仍在醫院接受治療。警方於週日晚間正式宣布，該事件為恐怖主義事件。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在案發後表示，週日的攻擊似乎是受到伊斯蘭國激進思想啟發的恐怖行動，當局將持續深入調查相關動機及背景。

