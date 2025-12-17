邦迪海灘槍案 老夫妻奪槍遭擊斃 2槍手曾赴菲受訓

圖／達志影像美聯社

澳洲雪梨邦迪海灘槍案，共造成16人死亡，這場災難中，有三名見義勇為民眾，兩度阻止槍手行凶。最新曝光影片顯示，一對路過的老夫妻，發現槍手意圖不軌，立刻上前奪槍，槍手隨後從車內拿出第二把步槍，將這對老夫婦擊斃，成為慘案的第一批罹難者。調查發現，槍手父子是印度移民，11月初曾到菲律賓南部，接受近一個月的軍事訓練，當地是ISIS活動區域，警方認為兩人是受到ISIS煽動犯案，目前確定是孤狼行動，沒有共犯。

廣告 廣告

14日發生在雪梨邦迪海灘槍案，父子檔槍手發動攻擊造成16人死亡；這場災難中，有三名見義勇為民眾，兩度阻止槍手行凶。最新曝光的行車紀錄器畫面，搶手下車正準備行凶，一對路過的老夫妻發現了他的不軌意圖，丈夫立刻上前奪槍，兩人扭打一陣後，槍手從車內拿出第二把步槍，將這對老夫婦擊斃，成為慘案的第一批罹難者。

CNN記者：「平凡人卻展現過人勇氣，我們來談談這對夫妻，波瑞斯和蘇菲亞，他們是邦迪海灘槍案的第一批罹難者，波瑞斯79歲，是一名退休機械師，他的太太蘇菲亞在澳洲民調公司工作。」

這對夫妻是俄羅斯裔的猶太人，也是當地居民，兩人正要慶祝結婚35周年紀念，卻不幸同日罹難。

另外還有一名澳洲籍穆斯林男子，在槍案當下突襲槍手父親，奪下他手中步槍，並將他擊退，不過他自己的手臂也中槍送醫，澳洲總理艾班尼斯周二前往探視。

澳洲總理 艾班尼斯：「他和親朋好友前往邦迪海灘，他只是想去買杯咖啡，卻目睹了人們在他眼前被槍殺，他決定挺身而出，他的勇氣激勵了所有澳洲民眾。」

警方在槍手車上，發現了伊斯蘭極端組織ISIS的旗幟，研判兩人是受到該組織的煽動而行凶，而且是單獨策畫，沒有共犯。

新南威爾斯警察局長 MAL LANYON：「可以確認的是，車子登記在年輕槍手的名下，車內有爆裂物，我也可以證實，車內有ISIS的旗幟；造成悲劇的犯案動機還在了解，我們也會持續調查，希望各界能給調查員時間。」

槍手父親當場被擊斃，兒子受槍傷送醫治療，警方公布了50歲父親的身分，他是來自印度南部的移民，在澳洲娶妻生子，兒女都是澳洲籍。調查發現，父子兩人在11月1日，前往菲律賓南部，當地是ISIS活動的區域，菲國官方證實，兩人在當地接受近一個月的軍事訓練，並在11月28日離境。ISIS近幾年來在菲律賓南部勢力減弱，但仍有不少伊斯蘭武裝團體在當地活動，他們也很樂於大量訓練海外聖戰士。

2019年，槍手兒子就在網路上鼓吹極端教義，還在街上發送傳單，當時他17歲。

邦迪海灘槍案年輕槍手網路影片：「審判日會降臨，真主阿拉會獎賞你，只要你以他之名行事，若主願之，你會在審判日獲得救贖。」

警方當時就注意到他，還曾拘留進行調查，不過後來判定他未構成急迫威脅。槍手父親擁有6把槍的執照，而且也在警方的危險名單上，民眾質疑政府安全網出現大漏洞。

澳洲律師：「令人擔憂的是，凶手怎麼會有6把槍，住在澳洲近郊，你不需要6把槍，他是澳洲安全情報組織觀察名單上的人。他要拿6把槍幹嘛？這才是真的要檢視的議題。」

罹難者家屬周三為親人舉行葬禮，案發地也湧入大量獻花民眾，澳洲前總理霍華德也前往致哀；霍華德主政期間，國會在12天之內就通過嚴格的槍枝法，政府實施槍枝回購計畫，澳洲因而成為槍案死亡率很低的國家。但現在看來槍枝政策仍有很大的檢討空間。案發地新南威爾斯州宣布，下周將召回議員開會，要通過更大範圍的槍枝改革法。

更多 TVBS 報導

澳洲槍擊畫面曝光！夫妻徒手阻槍手 中彈倒下「命喪彼此懷中」

有片／槍聲耳邊狂響！澳洲孕婦肉身護陌生女童 驚險畫面曝光

買咖啡遇海灘槍擊！男奪槍阻更多殺戮 被讚「國家英雄」

眾人驚險躲流彈！ 雪梨海灘槍擊新影像曝光 遊客到處找掩蔽

