邦邦人集合！屏東海生館企鵝寶寶命名活動，粉絲提名「阿農」原因超有台灣味

台灣屏東國立海洋生物博物館，在不久前於 Facebook 粉絲團上宣布，館內今年誕生了一隻企鵝寶寶，為了感謝大家的祝福，舉辦「幕名鵝來」命名活動，開放全部網友提名和分享命名緣由。而有先前 Xpark 的案例，這次自然也出現了大量的《BanG Dream!》相關名稱，加上這次是為了「阿德利企鵝寶寶」命名，因此《It's MyGO!!!!!》的最多，每一個人的解釋都超級有梗。

是阿徳利企鵝！（圖源：BanG Dream! It's MyGO!!!!!）

沒錯，「阿德利企鵝」就是在《It's MyGO!!!!!》動畫第一集中，當高松燈拿出珍藏的OK繃要給受傷的千早愛音，並開心的指著上面的圖案介紹道：「這個是阿德利企鵝。」想必對於不少粉絲來說，看到關鍵字就能馬上想起來吧。

而這次屏東海洋館的命名活動，同樣吸引了大量《BanG Dream!》粉絲參加。像是「友希那」，被介紹 3 個字代表的是友情、希望和堅強，也代表像藍色薔薇一樣綻放著，與朋友一起登上最閃耀頂點；或是「Anon」直接不演的說是取自《It's MyGO!!!!!》吉他手千早愛音的諧音，代表愛慕虛榮的個性，企鵝們就一輩子不會解。

但許多網友認為最有梗的，還是「阿農」，雖然和前面的「Anon」相同，但是提名者給出的介紹相當有創意。提名者表示因為屏東縣的農業十分發達，所以企鵝寶寶應該取名和屏東相關的名字，加上「阿」是充滿台灣為的阿字輩，所以認為取名為「阿農」最合適。這介紹也笑翻許多網友：「阿農有料」、「阿農笑死」、「阿農不錯耶，很有台味」