邪惡軸心國的塑膠友誼？伊朗比委內瑞拉還重要 中學者：但中國不會介入
編譯張渝萍／綜合報導
近期美國總統川普軍事干預與威脅動作頻頻，從突襲委內瑞拉到揚言介入伊朗動亂，讓中國也備受威脅，因為這兩國正是中國分別在拉美與中東重要的盟友。
分析指出，相較委內瑞拉馬杜洛政權垮，若伊朗政權倒台，對中國的衝擊與造成的損失更大；然而，過去稱兄道弟、在軍事上與經濟上互相支援的「邪惡軸心國」，對於德黑蘭政權正受到最嚴重挑戰，中共預料會避免介入。
伊朗動亂死傷恐達20000人
伊朗自去年12月底因經濟因素爆發大規模抗議，演變至今不僅全國幾乎都有抗議活動，政府鎮壓也愈趨血腥，安全部隊直接實彈射擊屠殺平民，伊朗官員13日首次公布死亡人數約2000人；然而，隨著當局的通訊限制逐漸開放，有伊朗內部消息來源向美國CBS表示至少有12000死，且不排除實際人數高達20000。
川普也多次威脅德黑蘭當局，若殘殺平民將會考慮介入，並宣布新一輪關稅，鎖定與德黑蘭商業往來的國家，讓伊朗情勢更加不穩。
相較委內瑞拉 伊朗對中國有更高戰略意義
《南華早報》13日分析，相較於拉丁美洲，伊朗對北京具有更高的戰略分量，任何美國的介入都將傷害中國的經濟利益，並削弱其在中東的影響力。然而，在外界眼中是「邪惡軸心國」好兄弟的伊朗與中國，在危急關頭也只能自顧利益。
新加坡國立大學中東研究所資深研究員沙曼（Jean-Loup Samaan）表示，北京將以比委內瑞拉更「迫切」的態度看待事態發展，但不太可能深度介入。
沙曼表示，若中國採取外交以外的更積極干預，他會感到相當意外，他認為中共最多就是發表聲明，呼籲外部勢力不要干涉內政，「除此之外，中國不太可能再做更深度的參與，且可能會對此保持低調。」
即便是好夥伴 中共會盡量低調不介入
沙曼指出，伊朗是比委內瑞拉「更親近的夥伴」，雙方關係已經建立數十年，「若伊斯蘭共和國垮台，中國潛在的損失更大。」但他也強調，中國與伊朗或委內瑞拉都沒有正式的同盟關係，並表示：「夥伴關係並不代表著擁有任何團結或共同防衛條款。因此，如果美國或以色列介入伊朗，中國極不可能捲入衝突。」
中國外交部的確也是僅發聲明威嚇美國，表示反對外部干涉伊朗事務，而中國駐美國大使館則批評美國試圖「脅迫」德黑蘭。
然而，先前委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國直接從委國綁回美國受審一事，外界就對中國是否有意願或能力保護夥伴抱持質疑態度，因為就在馬杜洛被美國特種部隊帶走的數小時前，北京才派特使與他會面。
中國學者：直接介入並不現實
上海國際問題研究院中東問題專家文少彪表示，中國擔心的是伊朗政權動盪外溢的負面效果影響中國利益：「如果政權更替導致社會動盪、內戰或國家分裂，將對國家建設與社會治理造成長期挑戰，甚至可能引發大規模難民危機，加重伊朗鄰國的壓力。」
文少彪指出，「若伊朗發生重大動盪，將對中東的和平與繁榮產生重大影響，並可能危及我們在該地區的貿易與投資，這是我們絕不希望看到的情況。」
但儘管有這些顧慮，文少彪仍預測中共會避免直接介入，「一如既往，我們會避免干涉其內政……北京可能會保持冷靜觀察的姿態，在任何情況下都不會被捲入其中。」
中國西北大學中東研究所副所長閆偉表示，儘管伊朗具有重要戰略意義，北京仍可能維持不干預政策。他說，中國的支持可能集中在經濟與能源領域，並限於外交層面，「我們可以像對待委內瑞拉那樣，對伊朗提供積極的政治與外交支持，協助其抵禦外部脅迫……但至於直接介入，我認為這並不現實，尤其考量到我們長期以來的外交傳統。」
閆偉補充道，即便面對川普的威脅，中國仍可維持與伊朗的貿易關係。
俄羅斯力有未逮 難以回應中東事務
同樣與德黑蘭為盟友的俄羅斯在這次動亂中也顯得低調。文少彪指出，「俄羅斯在中東的戰略撤退愈發明顯。值得注意的是，俄羅斯未能對敘利亞阿薩德政權的垮台做出有力回應，也未對美國對伊朗核設施的打擊作出強烈反應。」
他說：「俄羅斯的戰略能力正迅速衰退，它的經濟與政治影響力亦然，莫斯科可能有意願，但已無能力對美國作出回應。」
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
暴動死亡恐達2萬！川普收神秘文件擬對伊朗動手 特使密會末代王儲
軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
再度聲援伊朗民眾！川普：對伊朗貿易國課徵25%關稅「即刻生效」
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 150
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 186
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 210
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 34
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 106
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 19
扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 22 小時前 ・ 15
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌訪美喊談關稅！美媒先曝「調整至15%」 她酸：原來是被叫去當面講清楚？
有外媒報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而先前民眾黨主席黃國昌才稱要赴美談關稅，對此，名嘴吳靜怡今（13）日酸，｢原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚｣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
揭穿政治承諾的謊言
近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影／尹錫悅遭求處死刑！ 藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政
南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪，違反憲法遭求處死刑，立委葉元之今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨骨子裡藏著戒嚴的思維，應該要警惕，而賴清德最近的作為，跟毀憲亂政差不多。中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命
伊朗局勢急遽升溫，美國與伊朗的緊張關係恐已瀕臨臨界點！美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）繼昨日發布安全警報後，今（14）日再度發出措辭更為強烈的公告，連續兩天呼籲美國公民「立刻離開伊朗（Leave Iran now）」，並明確建議經由陸路前往土耳其或亞美尼亞。再加上美國總統川普在社群媒體對伊朗示威者喊話稱「援助已經在路上了」，引發外界強烈聯想，美軍是否已準備三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 3
「台美關稅15%快談完」黃國昌去美國幹嘛？她猜：被美國叫去警告1事
據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。然而此前黃國昌才剛閃電宣布訪美，聲稱要赴美談國防、關稅，如今才剛出發沒多久，美方就已經爆出台美關稅談妥的消息，政治評論員吳靜怡就表示，「關稅快談完了，原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
快訊／民進黨高雄市長初選民調結果出爐：賴瑞隆勝出 可望獲提名
2026年民進黨高雄市長初選電話民調昨（12）日晚間展開，參與初選者包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四名人選，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（13）日上午揭曉結果，賴瑞隆獲得 55.9995℅最高，贏第二名的邱議瑩不到℅，最後由賴瑞隆出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16