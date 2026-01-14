邪惡軸心國的塑膠友誼？伊朗比委內瑞拉還重要 中學者：但中國不會介入

編譯張渝萍／綜合報導

近期美國總統川普軍事干預與威脅動作頻頻，從突襲委內瑞拉到揚言介入伊朗動亂，讓中國也備受威脅，因為這兩國正是中國分別在拉美與中東重要的盟友。

分析指出，相較委內瑞拉馬杜洛政權垮，若伊朗政權倒台，對中國的衝擊與造成的損失更大；然而，過去稱兄道弟、在軍事上與經濟上互相支援的「邪惡軸心國」，對於德黑蘭政權正受到最嚴重挑戰，中共預料會避免介入。

習近平與伊朗前總統萊西2023年8月在南非約翰尼斯堡舉行的第15次金磚峰會時會面。（圖／翻攝畫面）

伊朗動亂死傷恐達20000人

伊朗自去年12月底因經濟因素爆發大規模抗議，演變至今不僅全國幾乎都有抗議活動，政府鎮壓也愈趨血腥，安全部隊直接實彈射擊屠殺平民，伊朗官員13日首次公布死亡人數約2000人；然而，隨著當局的通訊限制逐漸開放，有伊朗內部消息來源向美國CBS表示至少有12000死，且不排除實際人數高達20000。

伊朗政府實彈鎮壓屠殺平民，死亡人數恐破2萬。（圖／翻攝X)

川普也多次威脅德黑蘭當局，若殘殺平民將會考慮介入，並宣布新一輪關稅，鎖定與德黑蘭商業往來的國家，讓伊朗情勢更加不穩。

相較委內瑞拉 伊朗對中國有更高戰略意義

《南華早報》13日分析，相較於拉丁美洲，伊朗對北京具有更高的戰略分量，任何美國的介入都將傷害中國的經濟利益，並削弱其在中東的影響力。然而，在外界眼中是「邪惡軸心國」好兄弟的伊朗與中國，在危急關頭也只能自顧利益。

新加坡國立大學中東研究所資深研究員沙曼（Jean-Loup Samaan）表示，北京將以比委內瑞拉更「迫切」的態度看待事態發展，但不太可能深度介入。

沙曼表示，若中國採取外交以外的更積極干預，他會感到相當意外，他認為中共最多就是發表聲明，呼籲外部勢力不要干涉內政，「除此之外，中國不太可能再做更深度的參與，且可能會對此保持低調。」

即便是好夥伴 中共會盡量低調不介入

沙曼指出，伊朗是比委內瑞拉「更親近的夥伴」，雙方關係已經建立數十年，「若伊斯蘭共和國垮台，中國潛在的損失更大。」但他也強調，中國與伊朗或委內瑞拉都沒有正式的同盟關係，並表示：「夥伴關係並不代表著擁有任何團結或共同防衛條款。因此，如果美國或以色列介入伊朗，中國極不可能捲入衝突。」

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。（圖／翻攝自X平台 @Inevitablewest）

中國外交部的確也是僅發聲明威嚇美國，表示反對外部干涉伊朗事務，而中國駐美國大使館則批評美國試圖「脅迫」德黑蘭。

然而，先前委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國直接從委國綁回美國受審一事，外界就對中國是否有意願或能力保護夥伴抱持質疑態度，因為就在馬杜洛被美國特種部隊帶走的數小時前，北京才派特使與他會面。

中國學者：直接介入並不現實

上海國際問題研究院中東問題專家文少彪表示，中國擔心的是伊朗政權動盪外溢的負面效果影響中國利益：「如果政權更替導致社會動盪、內戰或國家分裂，將對國家建設與社會治理造成長期挑戰，甚至可能引發大規模難民危機，加重伊朗鄰國的壓力。」

文少彪指出，「若伊朗發生重大動盪，將對中東的和平與繁榮產生重大影響，並可能危及我們在該地區的貿易與投資，這是我們絕不希望看到的情況。」

但儘管有這些顧慮，文少彪仍預測中共會避免直接介入，「一如既往，我們會避免干涉其內政……北京可能會保持冷靜觀察的姿態，在任何情況下都不會被捲入其中。」

中國西北大學中東研究所副所長閆偉表示，儘管伊朗具有重要戰略意義，北京仍可能維持不干預政策。他說，中國的支持可能集中在經濟與能源領域，並限於外交層面，「我們可以像對待委內瑞拉那樣，對伊朗提供積極的政治與外交支持，協助其抵禦外部脅迫……但至於直接介入，我認為這並不現實，尤其考量到我們長期以來的外交傳統。」

閆偉補充道，即便面對川普的威脅，中國仍可維持與伊朗的貿易關係。

俄羅斯力有未逮 難以回應中東事務

同樣與德黑蘭為盟友的俄羅斯在這次動亂中也顯得低調。文少彪指出，「俄羅斯在中東的戰略撤退愈發明顯。值得注意的是，俄羅斯未能對敘利亞阿薩德政權的垮台做出有力回應，也未對美國對伊朗核設施的打擊作出強烈反應。」

專家指出，俄羅斯的戰略能力正迅速衰退，它的經濟與政治影響力亦然，莫斯科可能有意願，但已無能力對美國作出回應。（圖／翻攝自X平台 @KremlinRussia_E）

他說：「俄羅斯的戰略能力正迅速衰退，它的經濟與政治影響力亦然，莫斯科可能有意願，但已無能力對美國作出回應。」

