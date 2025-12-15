邪教式心靈課程曝光！學員被逼撞牆、互毆還要同性結婚 祖產全被榨乾

張淑珺、陳美妃以心靈課程名義斂財，手法令人不寒而慄。示意圖

張淑珺自封「心靈大師」，在新北市新店區開立各類心靈成長課程，與陳美妃共同授課，鎖定身心、人際狀況不佳的學員作為詐騙對象，透過話術取得信任，再以羞辱、罰款、暴力等心理威嚇方式操控學員，甚至用逼迫學員相互結婚的方式來取得私人財務資訊，被害人忍無可忍向警方求助，才讓張、陳的惡行曝光，台北地檢署15日依恐嚇、詐欺等罪起訴陳美妃，已故的張淑珺則獲不起訴處分。

檢方調查，67歲的張淑珺在新店區設立帕拉淨心養生莊園企業社、新心人類非凡教育訓練有限公司，她和陳美妃2人對外以上述公司名義開授「靜心課程」，2人用話術指示不知情的學員，以按摩課由，接觸、攀談，並挑選出罹患重大疾病或身心較為脆弱的學員當作詐騙目標。

鎖定下手目標後，張女與陳女再向被害人們誆稱，如果沒加入靜心課程，就會沒救、必死無疑而且會死得很難看等等，成功吸收4名學員加入靜心課程，並陸續收取高達近5300萬高額學費，要求學員住在其所掌控的房屋內，動輒以奇怪綽號稱呼，甚至不顧學員性向、意願，要求他們相互結婚，以此取得學員間的財務資訊。

張、陳2人用上述方式，獲知其中一名王姓學員繼承了祖母的桃園房產，她們竟以支付學費為由，要求王員將房屋交由另一被害學員代為出售，並指示被害學員將賣屋費當作支付王員的學費，用此方式成功獲得該房產。

不只斂財，張淑珺與陳美妃還要求學員當眾做出猥褻行為，或穿著內衣拍照上群組，倘若有學員不聽從指示，2人會以團體規範、自我突破等名義，指示違規學員自行撞牆、青蛙跳、掌摑等方式自我懲罰，甚至命其他學員在旁助勢、互毆或祭出高額罰金，讓學員們臣服於威權支配下，乖乖服從張陳2人的種種要求。

張女除了要求學員無償擔任自己母親看護，或以受訓為由，要求學員從事外送員送餐，將外送報酬交给2人作為學費或罰款，最後有4名學員實在受不了，向警局報案，才讓恐怖的心靈課程攤在陽光下，台北地檢署15日偵結，依恐嚇、詐欺取財、強制罪起訴陳美妃，並沒收不法所得5298萬6139元。另張婦則因於今年9月死亡，獲不起訴處分。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



