邪教虐死信徒 聖母判５年７月
記者陳金龍∕台中報導
六十七歲女子林欣月自稱「聖母」，於一０三年創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，她假借宗教名義控制信徒心靈，只要信徒不服從指示，便以「借竅驅魔」為由，命令幹部凌虐信徒，造成信徒一死一瞎十三傷。台中地檢署將林欣月等十人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴；台中地院審理至今超過五年，三十日判林欣月五年七月，九名幹部一年四月至五年十月不等，可上訴。
台中地檢署一０九年偵結以「中部邪教組織起訴」為標題，查出林欣月為首的「中華白陽四貴靈寶聖道會（後更名『中華日行一善學會』）」打死女信徒案，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，以暴力手段毆打、凌虐欲脫離組織者，釀成一人死亡、一人雙眼失明，且有超過十五個以上的家庭遭受生命、身體及自由危害。
檢方一０九年一月依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林女等十人；移審台中地院審理後，中院一０九年十二月裁定林欣月一百萬元交保，開庭期間，一名遭打瞎雙眼的婦人控訴，大家都稱林欣月為聖師，另有林姓雙胞胎姐妹為三才，有次在聖道會她身體不適、全身冒冷汗，林欣月和三才痛罵她「冒汗就是有問題」，並拿軟棒打她頭、臉，慘遭打瞎眼後，林還要她寫悔過書、捐出十萬元。
除了一０八年中華白陽四貴靈寶聖道會涉打死人案，一一二年同個團體位於大里區的道場又傳出游姓女信徒疑遭「三才」持拍痧板活活打死案，檢警再度起訴涉案的林姓雙胞胎姐妹等六人，台中地院去年十一月判六人均無罪。
其他人也在看
甘肅爆政府侵吞民產! 「一紙律師函」解約 供熱民企投15.8億後突被接管
[Newtalk新聞] 近日，甘肅岷縣宏源清潔熱力有限公司（以下簡稱「宏源公司」）董事長張永向中國媒體《大象新聞》反映，該公司透過政府招商引資途徑投資岷縣供熱項目，與岷縣政府簽訂為期 30 年的供熱特許經營協議，累計投入 3.7 億元人民幣 ( 約合台幣 15.8 億 )，用於建設和維護岷縣城區集中供熱系統。然而，僅經營 5 年後，宏源公司即被當地主管部門以「律師函」形式強行接管，引發外界關注。 據《大象新聞》報導，2018 年，宏源公司在中國蘭州投資貿易洽談會上與岷縣政府簽署《岷縣城區集中供熱改造建設項目合作協議》，取得老城區及多個新區域的獨家供熱經營權，期限自 2018 年 8 月 24 日至 2048 年 8 月 23 日。隨後，公司陸續投入 3.7 億元人民幣，鋪設管網 40 餘公里，改造建設換熱站 20 餘座，基本滿足城區冬季供暖需求。 2020 年，宏源公司嘗試爭取政府供熱專項債以緩解資金壓力，卻被告知「民營企業無法使用」。不久後，岷縣住建局以聯合申請為由要求公司出具「與城投公司共同承擔供熱」的證明，但張永拒絕配合。數月後，岷縣政府及其城投公司卻成功獲批並使用該筆專項債資金新頭殼 ・ 15 小時前
邪教「借竅驅魔」釀信徒1死1瞎13傷 女主嫌一審遭判5年7月
自稱「聖母」的林姓女子成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（後改名「中華日行一善學會」），長年以「借竅驅魔」為名凌虐信徒，造成1人死亡、1人失明，以及13人受傷，台中地院今（30）日一審宣判，林女被依傷害致死等罪判刑5年7月，其餘9名幹部分別判處1年4月至5年10月不等，可上訴。鏡新聞 ・ 11 小時前
特朗普聲稱美國將恢復核武試驗，上一次核爆發生在1992年
他還表示，中國的核計劃「在五年內將趕上美國」。他沒有具體說明試驗將如何進行，但表示「程序將立即開始」。BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前
真的神預言！粿粿爆偷吃王子「求愛情抽下籤」 網狂問哪間廟
真的神預言！粿粿爆偷吃王子「求愛情抽下籤」 網狂問哪間廟EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆EBC東森新聞 ・ 11 小時前
新莊連環車禍！ 竊盜通緝犯2連撞 車內搜出毒品
據了解，其中一名肇事小客車駕駛經查證是因竊盜遭通緝。警方懷疑該名通緝犯在駕車時涉及毒駕，並當場在其車內搜出一包毒品。目前 3 輛事故車輛已拖吊排除，現場交通恢復順暢。警方除了將進一步偵訊該名通緝犯，釐清其是否確有毒駕行為，並追查毒品的來源與流向外，詳細肇事原...CTWANT ・ 16 小時前
朱：親美不能依美 兩岸應重啟對話
記者王超群、陳柏翰∕台北報導 針對川習會，國民黨主席朱立倫三十日表示，…中華日報 ・ 11 小時前
「通緝第一天」連撞2車釀3傷被逮 車上遭搜出毒品
新北市新莊新北大道，今天(30號)下午發生嚴重車禍，一輛白車突然偏移，先是推撞小貨車，又波及對向轎車，釀成3人受傷，被緊急送醫。肇事的是25歲駕駛，一下車精神恍惚，警方不只在他車上搜出毒品，還發現他是名竊盜通緝犯，才被通緝一天，就被抓。 #新北市新莊#連環撞#精神恍惚#毒品東森新聞影音 ・ 13 小時前
囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦
即時中心／陳治甬、林耿郁報導宜蘭縣羅東鎮發生一起暴力案件，一名37歲李姓男子，遭疑在酒後對「大哥」的女人有不當肢體接觸，慘遭余姓男子（31歲）帶回住處凌虐毆打，還拍下羞辱影片上傳網路炫耀。羅東警分局獲報後主動偵辦，昨（28）天深夜迅速將施虐的余男查緝到案，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。據羅東警分局資訊，這起施虐影片事件，發生於10月28日凌晨時分，受害的李姓男子，受邀前往五結鄉一處民宿參加聚會。宴席結束前，李男替喝醉的「大嫂」叫了一輛白牌車送她離開，但攙扶過程中疑似有不當接觸，被同席的余男看見。「大嫂」離開後，余男以「講清楚」為由，要求李男與友人等，都到羅東住處說明清楚，未料卻演變成剃髮、以頭撞桌子、喝尿等暴力凌辱。整個過程還被余男指示友人錄影，並上傳至社群限時動態，囂張行徑引發高度關注。羅東分局員警在網路巡邏時發現該影片，隨即主動介入偵辦，確認被害人安全後，調閱周邊監視器釐清案情，當晚即鎖定涉案余男行蹤，夜間迅速將人拘提到案，並移送法辦。警方強調，暴力行為不僅無法解決問題，反而造成更大傷害，對此類案件將依法嚴辦；民眾如遭受不法侵害，應立即撥打110報案，確保個人安全與權益。余男落網送辦。（圖／羅東警分局提供）《民視新聞網》提醒您：吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：快新聞／囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦 更多民視新聞報導嘉義23歲印尼看護產子「屍體裝麻布袋丟棄」 活產或死胎將影響判決新莊箱屍案「解剖屍體」大逆轉！賣粥兒「棄屍父親」法官重大宣布好殘忍！苗栗犬舍9成毛小孩遭剪聲帶 動防所怒了民視影音 ・ 1 天前
換季收夏衣有撇步！ 專家：「直立式」疊法防皺
最近開始換季，夏天的衣服收進衣櫃，冬天衣服拿出來，家事專家就提醒，收衣服時，盡量用「直立式」的疊法，才不會讓衣服皺掉，也可以先用熨斗燙過，同時放防潮劑，避免明年衣服拿出來時，衣服發黃甚至有霉味。另外冬天常穿的「防水外套」，有人會先洗過才穿，也千萬別丟進洗衣機，否則衣服、機器，可能都會損毀。 #換季#收夏衣#撇步#直立式#疊法防皺東森新聞影音 ・ 13 小時前
高雄 詐團改行運毒 警攔500公斤原料
以趙姓男子為首的5名詐欺水房成員因詐欺案遭起訴，5人改與1名逃亡到大陸的陳姓毒品通緝犯合作，升級為跨境運毒集團，涉嫌利用化妝品等名義走私毒品原料，台北關攔截近500公斤的「1-甲基苯基-1丙酮」，推估可製成超過60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價超過4億元，警方循線逮捕犯嫌，訊後依《毒品危害防制條例》送辦。中時新聞網 ・ 5 小時前
「大峽谷」連環爆 經部預告修法重罰盜採砂石! 最重可處無期徒刑、罰金1億
大規模盜採砂石「大峽谷」案件連環爆，不肖人士藉此牟取不法利益，不僅嚴重破壞環境景觀，更危及公共安全，現有罰則顯難有效嚇阻違法行為，但經濟部今天預告推動修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，可直接沒入機械設備，最重可重罰1億元、並處無期徒刑。太報 ・ 14 小時前
大麻軟糖闖國門 海巡攔截
記者陳華興∕桃園報導 海巡署偵防分署桃園查緝隊一一四年五月份破獲一起毒…中華日報 ・ 11 小時前
備戰彰化縣長12年 邱建富競辦成立 強調「民調第一戰到最後一刻」
[Newtalk新聞] 民進黨2026年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富昨（30）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，現場湧入支持群眾擠得水洩不通，地方黨公職與基層鄉親踴躍到場力挺，氣氛熱烈，展現綠營團結氣勢。 邱建富致詞時表示，自己為了縣長選戰已準備12年，「這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。」他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！」 邱建富指出，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」他強調，唯有中央與地方齊心，才能真正推動建設、照顧人民。 邱建富重申，將全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須公平公正」。他說，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選的候選人才最有勝算。」 邱建富強調，對「贏回彰化」充滿信心，因為「真民意才會贏」。他表示，彰化人最清楚誰最能代表他們的心聲，自己將用餘生投入地方發展，成為能跨越藍綠、凝聚共識的候選人，「選戰就像球賽，未到最新頭殼 ・ 2 小時前
大谷翔平自責沒投完第7局！基特：「我不明白他有什麼好遺憾的」
體育中心／王人瑞報導世界大賽G4賽後，三大傳奇球星基特（Derek Jeter）、A-Rod與歐提茲（David Ortiz）一致稱讚大谷翔平這場比賽的表現，基特還說：「他到底有什麼遺憾的，他的表現太驚人了！」FTV Sports ・ 1 天前
居民抗議北外環四期工程 黃偉哲：研擬合法機制兼顧居民權益
台南都會區北外環道路第四期新建工程，引發居民抗議。台南市議員林依婷今天市政總質詢，北外環是市區連接南科的重要交通建設，建議市府針對受影響的居民，研擬合法且合理的補償方式，例如提高容積率等方式，好讓工程可以趕快發包，加速工程的進行。市長黃偉哲表示，北外環工程推動過程中，市府始終秉持公開、公平、公正的原自由時報 ・ 14 小時前
風動《映影返時》 演出歌仔戲精髓
記者鄭鈞云∕基隆報導 連續十年榮獲基隆市傑出演藝團隊的「風動歌劇團」，日前演出二０二…中華日報 ・ 12 小時前
滋擾雞舍黑熊野放 獎勵通報族人
記者林中行、張正量∕綜合報導 花蓮縣卓溪鄉清水部落又發生台灣黑熊連續入侵雞舍事件，林…中華日報 ・ 12 小時前
花蓮新建足球場 年底前有望啟用
花蓮市長魏嘉彥近日偕市公所建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣前往會勘，設計監造單位誠邦工程顧問公司及承攬廠商皓瀚營造公司派員到場說明施工內容，當地國慶里長林群上也到場關心。市公所表示，全民運動署自2018年推動「足球6年計畫」，持續投入資源建構足球運動設施。市公所...CTWANT ・ 1 天前
「借竅驅魔」釀1死1瞎13傷 林欣月等10人判刑5年7月不等
女子林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，假藉「借竅驅魔」毆打信徒，造成方姓女子喪命、張姓女信徒的眼睛被打瞎，另有13名信徒被打傷；台中地檢署2020年依組織犯罪、傷害致死起訴林女和幹部共10人，台中地院今天判處林欣月5年7月的有期徒刑，其他9名幹部1年4月至5年10月不等徒刑，可上訴。自由時報 ・ 14 小時前