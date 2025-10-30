邪教虐死信徒 聖母判５年７月

女信徒不服從或想脫離者，林欣月就會假借宗教名義，教唆幹部痛毆一頓。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

六十七歲女子林欣月自稱「聖母」，於一０三年創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，她假借宗教名義控制信徒心靈，只要信徒不服從指示，便以「借竅驅魔」為由，命令幹部凌虐信徒，造成信徒一死一瞎十三傷。台中地檢署將林欣月等十人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴；台中地院審理至今超過五年，三十日判林欣月五年七月，九名幹部一年四月至五年十月不等，可上訴。

台中地檢署一０九年偵結以「中部邪教組織起訴」為標題，查出林欣月為首的「中華白陽四貴靈寶聖道會（後更名『中華日行一善學會』）」打死女信徒案，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，以暴力手段毆打、凌虐欲脫離組織者，釀成一人死亡、一人雙眼失明，且有超過十五個以上的家庭遭受生命、身體及自由危害。

檢方一０九年一月依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林女等十人；移審台中地院審理後，中院一０九年十二月裁定林欣月一百萬元交保，開庭期間，一名遭打瞎雙眼的婦人控訴，大家都稱林欣月為聖師，另有林姓雙胞胎姐妹為三才，有次在聖道會她身體不適、全身冒冷汗，林欣月和三才痛罵她「冒汗就是有問題」，並拿軟棒打她頭、臉，慘遭打瞎眼後，林還要她寫悔過書、捐出十萬元。

除了一０八年中華白陽四貴靈寶聖道會涉打死人案，一一二年同個團體位於大里區的道場又傳出游姓女信徒疑遭「三才」持拍痧板活活打死案，檢警再度起訴涉案的林姓雙胞胎姐妹等六人，台中地院去年十一月判六人均無罪。