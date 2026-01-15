邪教「借竅驅魔」亂棒打死女信徒 2審大逆轉！6幹部無罪改判7年徒刑

記者潘靚緯／台中報導

6名女幹部持拍痧棒虐打，導致游姓女子橫紋肌溶解死亡，一審獲判無罪，二審逆轉判刑7年1月至7年4月。（圖／民眾提供）

2019年「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月自封「聖師」，以「借竅驅魔」為由，教唆幹部凌虐打死女信徒的案件，震驚社會，台中地院一審耗時5年判決5年7月。2023年同宗教團體的林姓雙胞胎姊妹，教唆6名幹部在台中大里道場，持拍痧棒打死35歲女信徒，一審以罪證不足判6人無罪，案經檢方上訴，台中高分院二審大逆轉，認定6人有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪分別判6個人7年1月至7年4月，仍可上訴。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月自封為「聖師」，以「借竅驅魔」為由，教唆幹部打死女信徒。(圖／資料照)

檢警調查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」由自稱「聖母」的林欣月在2014年創立，底下設長老、道長、堂主、三才等幹部，2019年林教唆幹部以「借竅驅魔」為由毆打信眾，1名26歲女信徒不堪虐打死亡，1人被打瞎雙眼，另有13人被打傷。林女被依組織犯罪、傷害致死等罪起訴，一審認定傷害致死罪證不足，依重傷害罪判林女5年7月，其餘9人判6個月到5年10月不等。

2023年6月，「中華白陽四貴靈寶聖道會」的總道長余姓女子等6人，被指控在台中市大里區道場，持拍痧板爆打「堂主」游姓女子的臉部、四肢，造成游女橫紋肌溶解昏厥，余女等人見狀將她身上沾血衣褲換去，再把她抱回房間內反鎖後逃逸，事後立即逃往南部躲藏，導致游女未及時送醫死亡，6人被依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。

不過，台中地院認為死者平常會用痧板拍打身體進行理療，也會請她人協助拍打，加上被告與死者認識多年，平常互動並無嫌隙，審結後以罪證不足判處余女等6人無罪，全案上訴二審。

台中高分院審理後認為，余女等6人因游女負責規劃的宗教活動進度落後，心生不滿，主觀上雖無置游女於死的故意，但客觀上可預見若以器物或徒手重度、多次拍打他人之身體，可能造成有致命危險的橫紋肌溶解，仍分別以徒手、或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質健康神掌拍打之方式，持續拍打游女之頭、臉部、導致游女多處受有嚴重瘀青，最終因橫紋肌溶解症死亡。

合議庭認定余女等6人行為有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪將余女、「三材」詹女、林姓雙胞姊妹、許女分別判刑7年4月，另名許女判刑7年1月。全案仍可上訴最高法院。



