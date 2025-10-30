邪教「借竅驅魔」凌虐信眾！1死1瞎13傷 首腦林欣月判決出爐

女教友對信徒施暴，被以傷害致死罪判刑。資料照。讀者提供



「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月2019年以「借竅驅魔」為由虐打信眾，陸續造成1死1瞎13傷，台中地檢署將林欣月等10人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴。而今（10/30）日台中地方法院一審宣判，判處林欣月5年7月有期徒刑，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案可上訴。

台中女子林欣月自稱「聖母」，2014年創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，只要信徒不服從指示，便以「借竅驅魔」為由命令幹部凌虐。

廣告 廣告

2019年，林欣月率方姓女子等教徒到中國廣西南寧道場，方女因未留宿道場、私自外宿，被林欣月以違背聖母之意，教唆幹部對一名方姓女子拳打腳踢，造成其肝臟破裂身亡。同年5月間一名80歲張姓女信徒質疑林欣月偏離正道，也被林欣月教唆信眾在台灣國姓道場戳瞎她雙眼。另有13名信徒不聽從管教被軟棒、塑膠水管打傷，包含6名兒童。

2019年林欣月等幹部遭到拘提後，檢方依傷害致死、組織犯罪將林欣月等10人起訴。事後林欣月羈押至2020年12月9日屆滿，礙於速審法規定無法再押，法院以100萬元交保停押。台中地方法院於今一審做出宣判，判處林欣月5年7月有期徒刑，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。

另外，林欣月旗下「總道長」余姓女子曾在台中重啟爐灶，2023年又率「隊長」詹姓女子、「三才」林姓雙胞胎姐妹及2名許姓女子，對一名35歲游姓女子施虐，造成游女橫紋肌溶解昏厥死亡，遭檢方依傷害致死等罪起訴，一審全判無罪，目前二審中。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

新型詐騙！78歲婦「照鏡子」被騙走2000萬