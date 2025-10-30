邪教「借竅驅魔」殘害15信徒！聖師、9幹部最判決出爐

邪教組織「中華白陽四貴靈寶聖道會」（現更名為中華日行一善學會）創辦人林欣月，涉嫌教唆9名幹部虐待信徒，釀成1死1瞎13傷的慘劇，全案今（30日）在台中地院一審宣判，她與9名幹部被判的刑度也曝光。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月，率幹部虐打女信徒。（圖 ／翻攝畫面）

全案據檢警的調查，自2012年以來，林欣月以「借竅驅魔」為名，對不服從或想脫離的信徒施以暴力。2019年3月，一名女信徒在大陸的「南寧道場」，遭林欣月唆使幹部圍毆，被打趴在地後仍被猛力踩踏腹部，最終因肝臟破裂而喪命。另一起案件中，有位高齡80歲的女信徒，僅因在南投國姓道場身體不適冒汗，竟然被林欣月夥同幹部用軟棒打瞎雙眼，還被迫寫悔過書並捐出10萬元。

廣告 廣告

警方破案時查扣的贓證物。（圖 ／翻攝畫面）

檢方指出，於2019年8月發動查緝行動，逮捕林欣月等多名共犯，查扣集團制服、棍棒等證物。檢察官於2020年1月將林欣月等10人依組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪嫌起訴。據查該邪教吸收未成年人脫離家庭，並以暴力手段毆打欲脫離組織之成員，虐打手段共造成1死、1瞎、13人受傷。

警方破案時查扣的贓證物。（圖 ／翻攝畫面）

全案在今天上午宣判，林欣月被依涉犯傷害致死等罪判刑5年7月，9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案還可再上訴，但誇張的是在此案審理期間，林欣月的黨羽，沒遭起訴的「總道長」余姓女子等幹部，竟然在台中市大里區將該邪教重起爐灶，2023年余女等6名幹部涉嫌被用拍痧板打死35歲游姓女道友，還跑去南部躲藏，最後全數被逮回，依涉犯《刑法》傷害致死等罪起訴。

余女率眾率死游女一案的一審結果日前宣判，台中地院認為死者游女「平時就會使用拍痧板拍打自己的身體，也會請他人拍打，6名被告並無行凶動機」，去年11月一審宣判時以「罪證不明」為由判余女等人無罪，檢方跟被害人家屬都不服提上訴，目前全案進入二審階段。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月

新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅

五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓