邪教「借竅驅魔」釀信徒1死1瞎13傷 女主嫌一審遭判5年7月

林女涉嫌施虐信徒，釀1死、1瞎、13傷，一審被判刑5年7月。（示意圖，資料畫面）

自稱「聖母」的林姓女子成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（後改名「中華日行一善學會」），長年以「借竅驅魔」為名凌虐信徒，造成1人死亡、1人失明，以及13人受傷，台中地院今（30）日一審宣判，林女被依傷害致死等罪判刑5年7月，其餘9名幹部分別判處1年4月至5年10月不等，可上訴。

林女於10多年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，並在台中、南投及中國廣西南寧設立道場，她自封「聖師」，吸收未成年人及家庭成員加入，並以「借竅驅魔」為名控制、凌虐信徒。

2019年3月間，一名26歲女幹部方姓信徒因不聽指示，在廣西南寧道場內遭踩踏腹部導致肝臟破裂身亡，同年5月，另有一名80歲女信徒因拒辦護照、台胞證，被毆打到雙眼失明，另有13名信徒受傷，其中有6名兒童。

同年9月，台中地檢署組成專案小組搜索多處據點，拘提林女等10人，並救出多名受虐信徒，林女辯稱是「仙佛借竅」，所有傷害行為與她無關，台中地院未採信其說詞，今日一審宣判，依傷害致死等罪判處林女5年7月徒刑，其餘9名幹部則分別被判刑1年4月至5年10月，全案可上訴。

此外，在該案件審理期間，林女的「總道長」余姓女子等6人於台中市大里區再度重啟宗教活動，涉嫌於2023年間持拍痧板拍打35歲游姓女信徒，導致其死亡，遭檢方依傷害致死罪起訴後，法官審理時認為死者生前常自行拍痧，也會請人協助拍打，由於罪證不足，6人均獲判無罪，目前此案件進入二審審理階段。

