邪門！高雄左營…這路口「45分鐘連2起車禍」疑釀禍原因曝

記者簡榮良／高雄報導

科學無法解釋的巧合！今（8）日上午6時20分及7時5分，左營區翠華、中華一路口接連發生2起車禍，4輛汽機車擦撞，間隔只有45分鐘。第一起為貨車與機車相撞，51歲黎姓女子骨折送醫，駕駛供稱現場施工，號誌不明顯。第二起為小貨車與計程車碰撞，雙方各執一詞，地面留下兩次車禍痕跡，場面觸目驚心。詳細肇事原因有待警方釐清。

今（8）日上午6時20分及7時5分，左營區翠華、中華一路口接連發生2起車禍，4輛汽機車擦撞。（圖／翻攝畫面）

經了解，第一起車禍發生在上午6時20分，51歲黎女騎機車沿翠華路南向北直行，與59歲鄭男駕駛自小客沿中華一路東向西直行發生擦撞。黎女骨折送醫救治且均無酒駕情事。駕駛表示，現場施工，號誌不明顯，一沒注意就撞上。

廣告 廣告

豈料，過了45分鐘，同個路口再度發生意外。52歲鍾男駕駛計程車沿中華一路東向西直行，與正要前往附近哈囉市場擺攤的51歲佘男開著小貨車至該路口擦撞，雙方均未受傷且無酒駕情事；不過，對於肇事原因雙方各執一詞。警方依規定完成測繪、蒐證，詳細肇因將陳報交通警察大隊分析研判。

計程車尾被撞凹，上頭滿是擦撞痕跡。（圖／翻攝畫面）

根據統計，該路段113年發生交通事故共14件，其中A 1事故0件、A 2事故7件9傷、A3事故7件。114年發生交通事故共11件，其中A 1事故0件、A2事故5件6傷、A3事故6件。

機車正面對撞貨車，肉包鐵傷勢嚴重。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

挑釁升五星旗…黃偉哲「怪手剷碎小紅屋」！遭註銷台籍教師崩潰回應了

「台版好市多」展店800坪！家電、上千商品7折起…過年禮盒搶購攻略曝

越南牡蠣「洗產地吞喉」1034包流向網紅名店！進口商爆：這時段都假的

代課老師…逼8歲童「跑100圈操場」稱開玩笑！下場曝

