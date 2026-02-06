邰智源以為媽媽愛吃雞皮 長大才懂「真相」超催淚

邰智源隊伍終於獲得勝利。（圖／麥卡貝網路電視提供）

料理實境節目《真料理兩鍋論》上一集節目中邰哥隊以壓倒性的票數喜獲首勝，邰智源、黃鐙輝、丘涵三人相擁機動落淚，終於翻轉前五集的結果，也讓隨著壓倒性比數而壓力爆增的製作人當場大哭，眾人一同淚灑攝影棚。黃鐙輝興奮喊道「這個比得金馬獎還要感人！」邰智源更不敢置信的說「我終於可以cue請上菜了，可以讓我來講嗎？」直到存入勝利獎金時邰智源都還很恍惚，還打趣說這次讓丘涵揭曉就獲勝，直呼丘涵是邰哥隊的勝利女神。

金馬影后陳淑芳受邀擔任評審團團長。（圖／麥卡貝網路電視提供）

羅哥隊更第一時間上前擁抱邰哥隊，羅時豐更直言雖然惜敗但卻不覺傷心「看到邰哥隊獲勝那一刻，真的是由衷的替他們感到開心，真是大快人心，欣喜若狂！」並表示這樣有來有往的賽制也能皆大歡喜。KID則打趣說也該是時候讓對方獲勝，不然人家還以為他們在霸淩老人家。但也真摯送上祝福，感嘆邰哥隊總算贏了，也有點為他們鬆一口氣。

廣告 廣告

本集邀請到金馬影后陳淑芳擔任出題官，身為國民媽媽的她更親自下場擔任評審團團長，與其他20位母親評審組成媽媽評審團，請兩隊設計獻給媽媽們的料理。兩邊隊伍為符合媽媽們的喜好，從少女心美食、甜點、帥哥主廚等各出奇招，溫妮更親上街頭採訪媽媽們，了解她們最想吃什麼。當被問到想吃的美食，陳淑芳直言自己想吃甜點，更透漏自己熱愛甜食，甚至還有小螞蟻的稱號。

提到關於母親跟食物的記憶，邰智源表示許多母親為了家庭、為了孩子，吃的都不是自己喜歡的料理，甚至等家人吃完才負責收拾吃掉剩菜剩飯。「我們應該問媽媽們想吃的是什麼，像小時候我媽都給我吃雞腿她吃雞皮，我一直以為是她喜歡吃，直到長大問起才知道她根本不愛吃雞皮，只是為了把雞腿留給我而已。」訪問肚皮舞老師媽媽時，邰智源更現場示範自己的肚皮舞功底，兩人一同尬舞，大秀電動翹臀。

當訪問一位媽媽評審時，黃鐙輝隨即表示這位評審是自己學妹，沒想到他指的是先上車後補票這同樣經驗的後輩，邰智源一聽無言吐槽「這算哪門子學妹？」黃鐙輝激動分享自己的親身經歷，「我當年也是先上車後補票，當時我岳母打給我大罵，說我怎麼可以未婚先孕，我被罵到臭頭！」激動到還原對話內容被狂消音，溫妮受不了出言阻止「你訪問評審不要帶入個人情緒！」引起全場評審媽媽們笑聲不斷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是

不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開