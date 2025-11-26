邰智源合作羅時豐笑看中風預言

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮26日出席《真料理兩鍋論》發表記者會。（池宗玲攝）

坤達因涉入閃兵，回歸《綜藝玩很大》遙遙無期，主持搭檔KID林柏昇26日與邰智源、羅時豐、黃鐙輝、溫妮、丘涵出席《真料理兩鍋論》節目發表記者會，坦言近期《玩很大》錄影氣氛低迷，「有點陰陰的」。

KID一直有傳訊息關心坤達，但2人沒有多談，「我都是錄影當天才知道他不會來，看到他沒來有點小失望」。他說，吳宗憲擔心節目也擔心坤達，「但畢竟我們是在工作，在鏡頭前要把歡樂帶給大家」；關於節目未來走向，都由製作單位對外發聲。

邰智源、羅時豐10多年前常在工地秀合作，首次一起主持節目。羅時豐昨說，他開拍前認識一位算命大師，向對方提及將與邰智源錄製新節目，對方竟要他提醒生肖蛇的邰智源多注意健康，「叫他要小心一點，可能會中風」。

邰智源坦言很喜歡紅燒肉等美食，定期健檢的他對健康有自信，「有什麼好擔心，我健檢只有膽固醇稍微高一點，大概200。很多人覺得膽固醇是飲食問題，但跟睡眠也有關，我都11點前睡覺」；羅時豐屢傳烏龍死訊，昨笑言被傳多次，自己都已習慣。