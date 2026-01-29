邰智源吞5連敗大崩潰！見「做工的人」 一問日薪好心動

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》將於30日播出第六集，本集邀請到金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官。體驗過不少做工職業的邰智源感嘆：「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」

邰智源在料理實境節目《真料理兩鍋論》5連敗。（圖／麥卡貝網路電視提供）

邰智源、KID體驗過不少做工的職業，KID回憶體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

廣告 廣告

節目從開播至今的前五集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝。面對五敗，邰鍋隊也不氣餒，仍認真尋找最優料理帶給評審，邰智源更自嘲：「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」接著開始打聽各位師傅們一日工的薪水多少，說自己很心動。

料理實境節目《真料理兩鍋論》將於30日播出第六集，本集邀請到金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題。（圖／麥卡貝電視提供）

更多FTNN新聞網報導

羅時豐豪宅內部裝潢曝光！「像古裝劇大宅邸」 邰智源傻眼：以前秀場真的好賺

王彩樺變胖老公外遇！「家中崩潰大吵」 驚動鄰居險報警

曹雅雯親下廚羅時豐吃一口就噴出！她罕見鬆口談倉促開唱原因 全為圓癌父心願

