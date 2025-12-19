邰智源慘被溫妮嗆「過氣」 嚇壞錄影現場眾人

溫妮用「過氣」來形容邰智源，讓錄影現場一度空氣凝結。（圖／麥卡貝網路電視提供）

全新料理實境節目《真料理兩鍋論》將於明（20日）晚間8點首播，首集揭曉主持分組過程，黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵四位後輩需選擇形容詞來盲選隊長。沒想到溫妮竟大膽選擇「過氣」來形容邰智源，嚇壞現場眾人，她隨後趕緊澄清：「因為邰哥很容易脹氣，所以他很容易『過氣』出來，到各種他坐的位置上。」幽默解釋引發全場爆笑。

另一邊，丘涵則誤選「高血壓」形容羅時豐，還天真加碼：「大牛哥可能真的有高血壓？」遭KID虧是在詛咒前輩。最終分組揭曉，KID如願與羅時豐組隊，興奮到跳躍歡呼；反觀與邰智源同組的黃鐙輝竟當場跪地哀號，氣得邰智源火大質問：「你是在怨嘆啥！」

全新料理實境節目《真料理兩鍋論》將於在20日晚間8點首播。（圖／麥卡貝網路電視提供）

首集節目邀請到立法委員王世堅為節目擔任出題官，「邰哥過去已經模仿我十幾年，本來邰哥、羅哥還有邀我參加錄影，可惜我會期開始無法參加」。王世堅更以經典台詞為主持人們打氣：「希望兩隊主持人都能從從容容、游刃有餘，不要搞得到時候匆匆忙忙、連滾帶爬。」

王世堅為節目出的第一集挑戰為「靠聲帶賺錢的人」，邰智源對從專業角度出發設計養生套餐，羅時豐隊則專攻味蕾打造美食料理，由來自正音老師、配音員、新聞主播，甚至還有耳鼻喉科醫生、AV女優等21位與聲帶職業有關的評審團，將在現場選出最強的美食套餐。

