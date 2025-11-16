邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

網路料理實境節目《真料理兩鍋論》16日公布主持卡司與主視覺，由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。主持人們將分為兩組PK對決，必須親自找出最稀有食材、超強主廚及傳奇祕方與菜單，只為獻上最美味的完美料理。

這是邰智源與羅時豐首次搭檔合作，邰智源說：「和羅時豐雖是第一次合作，沒想到碰出來的火花還滿有趣的。」羅時豐既期待又忐忑，「能跟邰哥和其他優秀主持人們一起在節目中碰撞出火花，還可以學習到許多料理做法，是很難得的機會」。

黃鐙輝有多年外景美食主持經驗，笑說：「這些經驗總算能帶回棚內發揮，還能跟邰哥和大牛哥國寶級藝人合作，是我畢生榮幸！」KID直言，會接下主持的原因就是因為愛吃，「可以把各個地方的美食搬到棚內盡情享用，是我的夢想之一，不用再看電視流口水」。