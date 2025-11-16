邰智源搭羅時豐主持麥卡貝新節目 名單還驚見《木曜》女班底

〔記者侯家瑜／台北報導〕由麥卡貝網路電視打造的料理實境節目《真料理兩鍋論》今公布主持卡司與主視覺，由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持群將分成兩組PK，親自上山下海尋找稀有食材、拜訪超強主廚，挖出傳奇秘方，只為端出最完美、最真實的料理。

這次是邰智源與羅時豐首次搭檔合作，也是兩人首次挑戰料理對決節目。邰智源笑說接下主持棒的主因就是「愛吃」，更表示雖然是首次主持對戰類型節目，但對美食主持很有信心，與羅時豐碰撞出的化學效應也讓他意外驚喜。羅時豐則形容這類大型料理對決節目難得可貴，心情既緊張又期待，希望能在主持過程中向各界料理高手學習。

廣告 廣告

節目除集結黃金主持陣容，更砸下百萬打造全新攝影棚，並邀請跨領域專業主廚與評審團，確保每場對決節奏緊湊、內容真實又精彩。黃鐙輝曾主持多年美食外景，他笑說終於能把多年經驗帶回棚內，更能與邰哥、羅時豐兩位「國寶級」前輩合作，直呼是畢生榮幸。

KID坦言接下主持也是因為愛吃，笑說「不用再看電視上的美食流口水，可以直接在棚內享用了！」他偏好有鍋氣的大火熱炒與講究原型食材的料理；黃鐙輝則認為料理不一定要昂貴，更看重同食材能變化出的創意滋味。

主持群中唯一兩位女主持人溫妮與丘涵，也分享了首次參與大型料理實境節目的心情。溫妮認為節目規模龐大、賽制多元，「能把美味與料理過程傳遞給觀眾是一件幸福的事。」丘涵則透露第一次踏入攝影棚就被氣勢震撼，「感受得到製作團隊的用心，也讓自己燃起滿滿熱血。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

誤會大了！阿嬤氣問「妳嫁許富凱沒說」 曹雅雯崩潰還原真相

（影音）認以前手機有影片 館長：他們急了就是要錢

館長老員工不忍了 硬起來44字強硬發聲

