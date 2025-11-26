邰智源新節目上架「木曜4超玩」 曝沿用頻道原因

麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》26日舉辦記者會，邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵六位主持人出席。邰智源幽默說，前陣子看到有人在造謠羅時豐死訊，嚇了一大跳，「我正在跟他主持節目欸，我要打電話問他有沒有死？」而此次新節目播出平台，包括「木曜4超玩」YouTube頻道，邰智源、KID也解釋沿用頻道原因。

《真料理兩鍋論》主持人邰智源、羅時豐（圖／小娛樂）

KID透露，這次主持，他與黃鐙輝都頗感輕鬆，因為邰智源、羅時豐都相當懂年輕人在玩什麼，這也是羅時豐首次與邰智源一同主持。聊到默契，羅時豐表示，自己從未上過木曜節目，不過和大家的默契極佳，融入得相當順利。

黃鐙輝形容，能跟邰智源一同主持，彷彿跟神在合作，開玩笑說「怕之後你就當神啦！」此話一出立刻引起騷動，邰智源也接哏：「順哥（許效舜）會不會比較先？」黃鐙輝隨後也解釋道，因為上回和邰智源合作，就是《瘋神無雙》，節目中邰智源很會罵人，卻都句句都充滿喜劇節奏，令他欽佩不已。

麥卡貝《真料理兩鍋論》記者會，（左起）丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮（圖／小娛樂）

邰智源不避諱談生死話題，但前陣子看到網上謠傳羅時豐死訊，還是滿頭問號，羅時豐自己則是淡定面對：「傳很多次也習慣了。」不擔心觸霉頭，「讓更多人知道羅時豐這三個字。」

值得一提的是，《真料理兩鍋論》後續將上架「木曜4超玩」YouTube頻道，被問及原因，邰智源表示，頻道活得還OK就沿用了，KID也馬上補話：「我們陸陸續續還是有在拍一日系列。」認為頻道既然仍活躍，就沒有另開的必要。至於會不會邀請昔日木曜班底上節目？邰智源表示：「有需要、適合的題材就來上啊。」

《真料理兩鍋論》12/20（六）20:00於Hami Video獨家首播，每週同一時間播出最新一集。12/26（五） 20:00木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

《真料理兩鍋論》邰智源隊，丘涵、邰智源、黃鐙輝（圖／小娛樂）