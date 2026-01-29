邰智源狂輸5局！ 笑出來問做工師傅：時薪多少

實境料理節目《真料理兩鍋論》將播出第六集，本集特別邀請金鐘視帝游安順擔任出題嘉賓，拋出充滿重量感的主題「做工的人」。節目集結搬家、水泥、拆除、板模等不同工種，共21位第一線師傅組成評審團，讓料理直接面對最真實、也最勞力密集的一群觀眾。

長年體驗各行各業的邰智源，面對這次主題格外有感。他表示，從房屋結構到日常生活，無論是鋪路、蓋屋或水電工程，都是靠這群默默付出的師傅撐起城市運作，「外人很難想像他們每天要承受的體力與壓力。」節目現場氣氛也因話題延伸而變得熱絡，當訪問到居家整理相關職業時，溫妮立刻追問是否包含「斷捨離」服務，還順勢爆料邰智源家中竟有整個房間堆滿杯子與保溫瓶，讓眾人一聽全場譁然。邰智源只能自嘲回應，說自己不像別的前輩收藏名車名錶，只好把興趣投放在馬克杯上。

節目播出至今，前五集的勝負結果同樣成為討論焦點。由羅時豐帶領的「羅鍋隊」一路拿下五連勝，讓觀眾留言直呼不可思議，也有人笑說「輸到第五場反而開始期待紀錄會不會再刷新」。面對接連失利，邰鍋隊並未因此鬆懈，仍在每一集中反覆討論菜色方向。邰智源甚至用黑色幽默自嘲，笑稱自己已經從「士可殺」走到「輸到習慣」，還形容那種連敗感受「有點像一路滑到底」。玩笑之餘，他也半認真詢問現場師傅們的日薪，直說聽完都心動，但隨即正色請評審一定要依照味覺誠實投票，不必顧慮節目效果，卻立刻被虧說這句話他幾乎每集都講，結果照樣輸，讓現場笑聲不斷。

黃鐙輝坦言，團隊從未認為自己料理水準落後，「所以連輸幾場，心裡多少會悶。」為了讓評審更直接感受到菜色特色，原本不太能吃辣的他，竟硬著頭皮吞下主廚準備的超辣辣椒，瞬間臉色爆紅，只為呈現料理威力，敬業程度讓評審團也忍不住鼓掌。丘涵則表示，長時間外景拍攝加上連續挫敗，難免感到疲憊與失落，但團隊始終沒有放棄，希望能找到真正對味、讓師傅們吃得開心的料理。

至於創下連勝紀錄的羅時豐，反而顯得相當淡然。他直言，從一開始就沒有把輸贏放在心上，「這節目沒有設計劇本，所有結果都是當下判斷。」他認為勝出關鍵，多半來自是否抓準評審當天的需求與口味，並非誰特別厲害，也笑說贏太多反而有點不好意思，同時替邰鍋隊打氣，相信邰智源的美食直覺遲早會派上用場。